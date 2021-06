«Trou du c..  !» : JoeyStarr clashe violemment Kool Shen

Dans une interview donnée à l’émission The Call sur Youtube, JoeyStarr s’en est violemment pris à Kool Shen.

Les deux anciens acolytes du groupe de rap NTM sont en froid et ne s’en cachent pas, noms d’oiseau (bien sexistes) à l’appui. Invité à commenter leur relation apparemment distante depuis leur dernier concert ensemble, JoeyStarr a d’abord expliqué qu'il avait « appris il y a deux semaines que Kool Shen l'avait bloqué sur son téléphone depuis trois mois ! », avant d’exprimer sa colère dans le style tout en finesse qui fait sa réputation. « Il est trou du c*l, il est trou du c*l ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Voilà quoi !», a-t-il lancé.

Et alors qu’il lui était demandé s’il comptait prochainement appeler son ancien binôme pour « éteindre l'incendie », JoeyStarr s'est emporté : « Quoi ? Je vais faire quoi ? Il n'a jamais voulu faire la gonzesse mais pourtant il se comporte comme une gonzesse ».

Une brouille déjà ancienne

En 2016, Kool Shen - de son vrai nom Bruno Lopes - avait déjà affirmé qu'il n'avait plus de contact avec JoeyStarr. « Après nos concerts de 2008, on s'est tombés dans les bras avec Joey. Mais depuis je n'ai plus aucune nouvelle. Ce n'est pas faute d'avoir envoyé des textos. Il doit être passé à autre chose. C'est triste... Nos retrouvailles de 2008 restent un moment génial. On s'est régalés en faisant tout ce que nous n'avions pas réalisé avant. Bercy, c'était vraiment la folie », avait-il affirmé.

Le tacle, à retrouver dans la vidéo ci-dessous (vers 8'40), confirme que la brouille entre les deux rappeurs n'a fait que s'envenimer depuis.

Ce n’est donc a priori pas ensemble qu’ils regarderont les programmes qui s’apprêtent à célébrer l’histoire d’NTM, un au cinéma, avec le biopic « Suprêmes » d’Audrey Estrougo porté par les jeunes Sandor Funtek (K contraire) et Théo Christine (La Dernière vague) qui sortira en salles le 24 novembre prochain, et un à la télévision avec une série pour Arte réalisée par Katell Quillévéré et Hélier Cisterne, qui retracera les débuts de l’emblématique duo, et plus généralement l’émergence du hip-hop en France dans les années 1980.