Tupac : Jada Smith lui rend hommage et partage un poème inédit de l'artiste

Alors que le rappeur Tupac, décédé en 1996 lors d'une fusillade, aurait eu 50 ans hier, Jada Pinkett Smith a voulu marquer le coup en partageant sur son compte Instagram un poème manuscrit inédit de l’artiste.

«Nous nous préparons à célébrer son héritage ... souvenons-nous de lui pour ce que nous avons le plus aimé ... sa façon de jouer avec les mots » a écrit Jada Pinkett Smith en dévoilant un texte manuscrit de Tupac.

« Au fil des ans, Pac m'a écrit de nombreuses lettres et de nombreux poèmes et je ne pense pas que celui-ci ait jamais été publié » poursuit la femme de Will Smith, présentant ce texte intitulé Lost Soulz comme le «concept original» de la chanson éponyme. Un texte que l'artiste aurait écrit selon Jada Smith dans la prison de Rikers Island.

« Je ne pense pas que cela l'aurait dérangé que je partage cela avec vous les gars» poursuit-elle avant de se lancer dans la lecture du poème de son ami d'enfance. Jada Smith et Tupac se sont en effet rencontrés alors qu'ils étaient étudiants à Baltimore et son restés très porches jusqu'à la disparition du chanteur.