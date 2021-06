«Luca» sur Disney+ : un fabuleux voyage entre amis qui sent bon l'Italie

Le nouveau long-métrage d’animation des studios Pixar, «Luca», débarque ce vendredi en exclusivité sur Disney+. Une aventure réussie qui nous invite à la dolce vita, et fut présentée en avant-première au Festival international du film d’animation d’Annecy.

Ce récit à destination d’un jeune public s’inspire de l’histoire personnelle du réalisateur Enrico Casarosa, qui a travaillé par le passé pour «Ratatouille», «Coco» et «Toy Story 4», et a signé le court-métrage «La Luna» (toujours pour Pixar).

«J’ai eu la chance de grandir à Gênes, une ville portuaire de la Riviera italienne. C’est une côte particulière car très escarpée, les montagnes paraissent s’élever droit au-dessus de l’océan. Les villes, très pittoresques, semblent figées dans le temps. Je les ai toujours imaginées comme des petits monstres sortant de l’eau», explique-t-il dans les notes de production.

Un hommage appuyé à Miyazaki

Ces petits monstres sont justement au centre de cette production, qui surfe entre deux mondes avec un style propre au cinéaste – très graphique – et un hommage appuyé aux œuvres de Miyazaki, ainsi qu'au cinéma italien et à ses classiques comme «Vacances romaines».

L’action se situe dans une charmante ville côtière de la Riviera italienne, entre la fin des années 1950 et le début des années 1960. Le jeune Luca passe son temps à déguster des glaces et des plats de pâtes quand il ne vadrouille pas en Vespa. Toujours en compagnie de son meilleur ami Alberto. Mais les deux copains cachent un lourd secret : ils sont des monstres marins venus d’un autre monde et se transforment en humains quand ils sortent de l'eau.

Après «Soul» qui a lui aussi connu une diffusion directe sur la plate-forme Disney+ sans passer par la case cinéma, «Luca» s’appuie sur une structure narrative beaucoup plus simple, pour un rendu coloré qui séduira les enfants. L’amitié, la tolérance et l’appel à la différence sont au cœur de ce film.

Côté casting, les acteurs Jacob Tremblay, Jack Dylan Grazer, Emma Berman, Maya Rudolph, Marco Barricelli et Jim Gaffigan prêtent leurs voix aux personnages dans la version originale. En France, Chiara Mastroianni, Aloïs Le Labourier, Matt Mouredon, Juliette Davis, Serge Biavan et Pierre Margot au casting.