Les expos BD à découvrir partout en France cet été

L’année de la bande dessinée touche officiellement à sa fin ce 30 juin, mais une multitude d’expos BD sont proposées partout en France jusqu'à la fin de l'été. La rédaction de CNEWS.fr vous en propose une sélection.

« Largo Winch, aventurier de l’économie », à la Citéco, Cité de l’Économie à PAris

Capture Facebook Citéco

Ce centre culturel, qui a pour objectif de rendre l’économie plus accessible et compréhensible par tous, propose une exposition autour du personnage de bande-dessinée Largo Winch, pour tout saisir des nombreux concepts économiques et financiers qui régissent notre société.

Héritier d’un empire financier de plusieurs milliards de dollars, Largo Winch, playboy anticonformiste, va chambouler le monde de l’économie. A travers une immersion dans l’univers créé par Jean Van Hamme et Philippe Francq, qui fête cette année ses 30 ans, décryptez le fonctionnement du capitalisme, des marchés financiers et des places boursières.

Une soixantaine de planches originales, d’objets, de reproductions, de vidéos et de décors dans une exposition divisée en quatre parties pour comprendre les rouages d’un univers nébuleux.

Jusqu’au 31 décembre 2021 à la Citéco, Cité de l’Économie 1 place du Général-Catroux, 75017 Paris. Plein tarif : 10€. Réservation en ligne obligatoire.

« Uderzo, comme une potion magique », au musée Maillol à PAris

Uderzo /Hervé Bruhat /Rapho

À l’occasion du premier anniversaire de la disparition d’Albert Uderzo, père d’Astérix, sa famille présente jusqu’au 30 septembre 2021 au Musée Maillol à Paris, la toute première grande exposition qui retrace l’œuvre de ce maître du 9e art.

Plus de 300 planches, dessins, couvertures ainsi que des dizaines de documents qui n’étaient jamais sortis du bureau du maître incontesté de l’âge d’or de la BD vont ainsi être exposés. Découverte de l’envers du décor, de la taille réelle des dessins et des coulisses du travail d'Uderzo, la rétrospective se veut comme un témoignage de l’histoire peu connue de l’homme et de l’artiste.

« Uderzo, comme une potion magique », au musée Maillol à Paris 59-61 rue de Grenelle, 75007 Paris. Jusqu'au 30 septembre 2021, de 10h30 à 18h30 tous les jours. Plein tarif 14,50€ tardif réduit 12,50€. Réservation en ligne fortement recommandée

« Emmanuel Guibert en bonne compagnie », au musée d’Angoulême

Capture Facebook Musée d'Angoulême

Profitez des derniers jours de l’exposition, dédiée à l’œuvre de l’artiste nommé Grand Prix du 47e Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême en 2020, qui a ouvert ses portes le 19 mai 2021 et se prolonge jusqu’au 27 juin. L’artiste, qui excelle à mettre en scène le quotidien et l’anecdotique avec une grande pudeur, se dévoile donc dans cette rétrospective placée sous le signe de l’intimité et de l’amitié.

Partez à la découverte de dessins inédits de cet acteur majeur du 9e art, qui ne cesse de se chercher et d’expérimenter, comme le révèlent ses carnets, peintures, gravures et lithographies exposées.

Jusqu’au 27 juin 2021 au musée d’Angoulême Square Girard II, rue Corneille, 16000 Angoulême. Plein tarif : 5€

« L’Histoire d’Enki Bilal », au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture à Landernau

Exterminateur17, 1989_Enki Bilal_Collection particulière © FHEL, 2020

Véritable aubaine pour les fans de l’univers réaliste et fantastique d’Enki Bilal, la rétrospective de l’œuvre du dessinateur a été prolongé au FHEL de Landernau jusqu’au 29 aout 2021. À l’occasion de la prolongation de cette exposition, le roi de la bande dessinée d’anticipation a réalisé « Transhumans », trois lithographies inédites dessinées sur pierre directement à la main, qui mettent en scène une humanité augmentée et apporte une nouvelle conclusion à la déambulation.

Jusqu’au 29 aout 2021 au Fonds Hélène et Édouard Leclerc pour la Culture, 71 Rue de la Fontaine Blanche, Rue des Capucins, 29800 Landernau. Plein tarif : 8€. Réservation en ligne obligatoire.

D’Émile Bravo à la BD africaine francophone, à la Maison de la BD de Blois

Capture Facebook Maison de la BD

La maison de la BD de Blois a rouvrert ses portes mardi 15 juin 2021, après 8 mois de fermeture et des travaux d’agrandissement, avec 3 expositions temporaires. Pour commencer, la Maison présente « Science et conscience, les mondes d’Émile Bravo », une rétrospective du dessinateur reconnu pour ses séries jeunesse et pour avoir repris le personnage de Spirou dans « Le journal d’un ingénu ».

La deuxième exposition, intitulée « La BD africaine francophone », revient sur des œuvres moins connues du 9eme art et présente dix auteurs. Dans la salle Gotlib de la maison de la BD, vous trouverez « Les transports sentimentaux de Camille Moog », un projet en coproduction avec la compagnie de transport blésoise, où la jeune autrice propose de suivre le voyage de plusieurs passagers qui se croisent dans ce lieu du quotidien.

Jusqu’au 28 aout 2021 à la Maison de la BD, 3 rue des Jacobins, 41006 Blois. Entrée Libre

« Picasso en bande-dessinée », à la cité internationale de la BD et de l’image à Angoulême

Pablo Picasso, « Le Peintre masqué et son modèle », dessin, 1954, Musée national Picasso-Paris. © Crédit photo : Succession Picasso 2021

En partenariat avec le Musée Picasso de Paris, l’exposition ouvre ses portes mercredi 16 juin 2021 dans la capitale de la bande-dessinée. Au menu, plus d’une trentaine d’œuvres de Pablo Picasso, qui s’essaya au 9e art au tout début du XXe siècle. Il s’agit de la première exposition consacrée à l’étude des liens entre les œuvres de l’artiste et cette forme d’expression graphique.

Devenu un véritable personnage de bande dessinée, Picasso peuple les univers de Gotlib, Clément Oubrerie, Reiser ou Art Spiegelman. Des artistes qui se sont prêtés à l’exercice de l'hommage à l’artiste, comme avec la dernière création du parcours de l’exposition, l’œuvre monumentale de Sergio Garcia Sanchez Guerra, qui revisite et rend hommage à Guernica.

Jusqu’au 2 janvier 2022 à la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, Quai de la Charente, 16 000 Angoulême. Plein tarif : 10 €. Réservation en ligne recommandée.

« La préhistoire en bande-dessiné », au domaine national de Saint-Germain-En-Laye

Capture Facebook Musée national de l'Archéologie

Jusqu’au 20 septembre, il est possible d’aller découvrir gratuitement les dessins d’Eric Le Brun et les surprises qu’il a caché dans ses planches, au cours d'une balade dans le domaine national de Saint-Germain-en Laye.

C'est là que le musée national d’archéologie a élu domicile pour nous dévoiler les secrets des hommes préhistoriques. Les panneaux, disséminés dans le domaine, sont issus de l’ouvrage d’Éric le Brun, « L’art préhistorique en BD » (éd. Glénat), et donnent à voir des scènes de vie quotidienne de nos ancêtres.

Jusqu’au 20 septembre au domaine national de Saint-Germain-En-Laye, Place Charles de Gaulle 78100 Saint Germain en Laye. Gratuit.