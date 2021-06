Kaamelott Premier Volet : la première bande annonce officielle du film d'Alexandre Astier enfin dévoilée

Des années de silence et de secrets, et désormais une grosse annonce quasi-quotidienne. Dernière en date ce lundi 21 juin, avec la mise en ligne de la première bande-annonce officielle du film Kaamelott : Premier Volet. De quoi longuement spéculer sur le contenu du long-métrage signé Alexandre Astier, attendu depuis si longtemps.

Et on ne se fait pas trop de soucis, les millions de fans du «Roi Arthur» devraient disséquer jusqu'au 21 juillet prochain - date de sortie en France du film - chacun des plans et dialogues qu'on peut y trouver. Faisant suite à l'extrait dévoilé ce week-end, dans lequel on voit Arthur/Astier discutant avec le duc d'Aquitaine/Alain Chabat, elle laisse peu de doutes quant au contenu du scénario : Arthur fait son retour, plus ou moins forcé par ses anciens compagnons et ceux qui lui sont encore fidèles, tandis que ses ennemis, aussi nombreux que disséminés du nord au sud de l'Europe, semblent bien déterminés à l'éliminer de la surface de l'Angleterre.

La grande famille réunie

On comprend aussi qu'une fois de plus, le fils d'Uther Pendragon devra passer par la case «Retirer Excalibur du rocher» pour retrouver son leadership auprès des différents clans prêts à résister à la prise de pouvoir du renégat Lancelot. Qui ne sera pas le seul danger pour Arthur, puisque Mevanwi, le Saxon Horsa (joué par Sting), ou encore Leodagan semblent a priori se satisfaire de la déchéance de l'ancien roi de Bretagne.

Il faudra donc attendre un mois jour pour jour pour enfin déguster ce serpent de mer, dans lequel on retrouve les personnages incontournables du programme court, de Perceval à Karadoc en passant par Merlin, Dame Séli ou encore le paysan Guethenoc.