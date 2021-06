Kaamelott Premier Volet : le premier extrait du film enfin dévoilé

Les fans trépignent d'impatience. Après avoir dévoilé les premières affiches du film, Alexandre Astier a offert aux téléspectateurs un extrait exclusif du film «Kaamelott Premier Volet», ce dimanche soir, dont la sortie est prévue le 21 juillet prochain.

Sur ces images d'environ une minute diffusés sur M6, on peut voir Arthur, incarné par Alexandre Astier, assis à table avec le duc et la duchesse d'Aquitaine, soit Alain Chabat et Géraldine Nakache.

M6 a publié le tout premier extrait issu du film Kaamelott Premier Volet !





On vous laisse savourer, sortie en salles le 21 juillet.

Ils sont rejoints par un petit nouveau, mais non pas moins connu du grand public. Il s'agit du comédien et sociétaire de la Comédie-Française, Guillaume Gallienne, qui endossera le rôle d'Alzagar.

Ce court extrait fait suite à la publication sur les réseaux sociaux d'une vingtaine d'affiches du film, au début du mois de juin.

Celui qui, bientôt, sera de nouveau un héros…

Kaamelott – Premier Volet

le 21 juillet au cinéma

Astier / Arthur

Ce long métrage prévu à l'origine en 2020 a été reporté en raison de la crise sanitaire et de la fermeture des salles de cinéma. Il réunit un casting cinq étoiles : Lionel Astier, François Rollin, Sting, Guillaume Gallienne, Alain Chabat, Antoine de Caunes, Christian Clavier, Clovis Cornillac, Joëlle Sevilla, Géraldine Nakache...