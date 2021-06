Festival de Deauville 2021 : Charlotte Gainsbourg présidera le jury de la 47e édition

Du 3 au 12 septembre, se tiendra le Festival du cinéma américain de Deauville. Et l’actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg sera la présidente de cette 47e édition.

«Pour mener tous les regards en cette année exceptionnelle à bien des titres, il fallait cette actrice d'envergure internationale, désormais réalisatrice», qui a vécu plusieurs années à New-York, ont précisé ce mardi les organisateurs dans un communiqué. Elle succède à Vanessa Paradis qui avait couronné – avec son jury – le thriller «The Nest» de Dean Durkin, avec Jude Law.

La compagne de l’acteur Yvan Attal est une enfant de la balle. Née à Londres le 22 juillet 1971, la fille de la chanteuse britannique Jane Birkin et du compositeur français Serge Gainsbourg a fait ses premiers pas de comédienne à l'âge de 13 ans et remporté deux César. L’un comme meilleur espoir féminin pour «L'Effrontée» de Claude Miller en 1986, le second comme meilleure actrice dans un second rôle pour «La Bûche» en 2000.

Des plateaux de cinéma aux studios d'enregistrement

Charlotte Gainsbourg a par ailleurs été honorée au Festival de Cannes en décrochant le Prix d'interprétation féminine pour le très controversé «Antichrist» de Lars von Trier en 2009, avant d'être désignée artiste féminine de l'année aux Victoires de la musique en 2018.

Celle qui a joué pour Franco Zeffirelli, Alejandro González Iñárritu, Olivier Nakache et Éric Toledano, Wim Wenders, Arnaud Desplechin, Eric Rochant, Riad Sattouf ou Gaspar Noé, s’épanouit en effet aussi dans la musique, et a enregistré cinq albums. En février, elle avait expliqué dans un entretien à l'AFP qu’elle travaillait à son prochain album ainsi qu'à l'ouverture au public, «avant la fin de l'année si possible», de l'hôtel particulier de son père, mort il y a trente ans, à Paris.