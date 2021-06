Harry Potter, Star Wars, Indiana Jones… des objets cultes vendus aux enchères fin juin

Une vente exceptionnelle. Propstore, l'un des principaux fournisseurs d'accessoires et de costumes de télévision et de cinéma, mettra en vente fin juin plus de 1300 lots issus des univers d'Harry Potter, Star Wars, ou Indiana Jones mais aussi de The Mask, Star Trek, Spider man, Scream ou plus récemment Once upon a time... in Hollywood.

Organisée à Los Angeles et en ligne à partir du 29 juin et jusqu’au 1er juillet, cette vente et son millier de lots ne devraient pas passer inaperçus auprès des collectionneurs, premiers acteurs de la préservation du patrimoine cinématographique et télévisuel selon Propstore, qui mettra aux enchères plusieurs pièces apparues notamment à l'écran dans la saga «Harry Potter».

Parmi elles, la Baguette d'Harry Potter ainsi que les célèbres lunettes rondes élaborées pour Daniel Radcliffe lors de la production de «Harry Potter et Les reliques de la mort - Partie 1», réalisé par David Yates. Deux pièces accompagnées d'un certificat d'authentification de Warner Bros, et chacune estimée entre 25.000 et 42.000 euros.

La non moins célèbre saga «Indiana Jones», dont le tournage du cinquième volet a démarré début juin, sera aussi à l'honneur et proposera même l'une des pièces les plus chères de cette vente : le chapeau porté par Harrison Ford dans «Indiana Jones et le temple maudit», sorti en 1984, trois ans après «Les aventuriers de l'Arche perdue», qui lancera la franchise. Ce fedora marron, aussi emblématique que le personnage lui-même, est estimé entre 126.000 et 168.000 euros.

Une pièce émouvante

Autre épopée cinématographique culte, Star Wars ne sera pas en reste. Deux sabres utilisés dans «La vengeance des Sith», sorti en 2005, chacun estimé entre 33.000 et 50.000 euros, et un droïde télécommandé, créé pour le dernier volet de la saga «L'Ascension de Skywalker», évalué quant à lui entre 67.000 et un peu plus de 100.000 euros seront mis aux enchères.

Incontestable pièce phare de cette vente, une copie du script de «L'Empire contre-attaque» ayant appartenu à Carrie Fisher et annotée de sa main, ne devrait pas manquer d'attirer les collectionneurs. Le script datant de 1979 compte plus de 150 pages, reliées dans une couverture de cuir vert. «Plus d'un tiers des pages comportent un certain niveau de notes, de marquages ​​ou de ratures. Environ 45 pages ont une note d'importance et, dans certains cas, des balises et des réécritures importantes», souligne le catalogue de vente, avant de préciser que «Fisher, décédée en décembre 2016 (ndlr) a travaillé comme "script doctor" tout au long de sa carrière à Hollywood, et bien qu'elle n'ait pas été officiellement créditée pour un tel rôle dans le film, il est clair en examinant ce script qu'elle a apporté des contributions clés aux dialogues dans le film». Une pièce estimée entre 25.000 et 42.000 euros, qui côtoiera d'autres accessoires et costumes aperçus à l'écran dans des films emblématiques.

Pour ne citer qu'eux : le costume gris de James Bond porté par Sean Connery dans «Les diamants sont éternels», sorti en 1971, le masque en bois de Loki capable de transformer Jim Carrey dans «The Mask» (1994), ou encore la voiturette jaune conduite par Brad Pitt dans «Once upon a time... in Hollywood» (2019), de Tarantino.