Venise : la Sérénissime bientôt placée sur la liste du Patrimoine mondial en péril ?

Tout comme Budapest en Hongrie, Venise (Italie) pourrait à la demande de l'Unesco être placée sur la liste du Patrimoine mondial en péril.

Ces recommandations des organismes consultatifs de l'Unesco ont été publiées ce mardi 22 juin avant la réunion du Comité du patrimoine mondial qui décidera de les suivre ou non, à Fuzhou, en Chine du 16 au 31 juillet.

A Venise, l'impact des activités touristiques de masse fait notamment partie des critères poussant l'Unesco à demander le placement de la Cité des Doges dans la liste du patrimoine en péril.

La ville est l'un des 54 sites italiens reconnus patrimoine mondial de l'Unesco, et ce depuis 1987. Mais en 2017, cette même organisation a entamé une enquête pour l'inclure dans sa «liste noire».

La Sérénissime pourrait un jour disparaître

«Il y a eu une discussion sur l'inscription de Venise sur la Liste du patrimoine mondial en péril, avait expliqué à l'époque la directrice du Centre du patrimoine mondial de l'Unesco Mechtild Rossler, mais il s'agit d'une décision du Comité intergouvernemental du patrimoine mondial, qui se fonde sur des critères très clairs pour justifier l'inscription d'un site sur la Liste du patrimoine mondial en péril».

Tout comme d'autres sites classés par l'Unesco, la Sérénissime pourrait un jour disparaître à cause de la montée des eaux et l'érosion. En cause : le réchauffement climatique.