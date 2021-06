L’Américain Chris Ware obtient le Grand Prix d’Angoulême 2021

Le dessinateur de bande dessinée américain Chris Ware a obtenu ce mercredi 23 juin le Grand Prix de la Ville d’Angoulême 2021.

Le prix a été décerné malgré l’annulation pour des raisons sanitaires des événements publics du célèbre Festival international de la BD. Finaliste lors des trois éditions précédentes, le dessinateur de 53 ans remporte donc cette année cette prestigieuse récompense qui célèbre l’ensemble de sa carrière. Chris Ware, qui a reçu son prix depuis son domicile dans la région de Chicago, succède ainsi au français Emmanuel Guibert, sacré dans des conditions tout aussi exceptionnelles en 2020.

Auteur de « Jimmy Corrigan » et « Rusty Brown », où il recrée son univers d’enfance en une journée sur 350 pages, Chris Ware est célèbre pour son style « comic strip » immédiatement reconnaissable, et s’illustre par son attention portée aux détails les plus infimes de la vie ordinaire, la minutie de ses pages et par des dessins minimalistes aux couleurs unies. Un style unique qui a valu au dessinateur de signer pas moins de 25 couvertures pour le magazine New Yorker.

Capture site The New Yoker - Couverture signée Chris Ware en 2016.

« Mon apparente méticulosité vient seulement de mon envie de susciter une lecture aussi claire que possible à partir de mon expérience de la vie, emmêlée, noueuse comme j'ai pu la connaître », disait l’auteur, toujours mal connu du grand public en France, au quotidien The Guardian en 2019. Toutes ses œuvres, aux formats longs, aux pages déstructurées et remplies de minuscules cases n’ont en effet pas été traduites en français.

Le Festival d'Angoulême prévoit de revenir en 2022 à son format classique, avec une 49e édition du 27 au 30 janvier.