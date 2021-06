Festival de Deauville 2021 : découvrez l’affiche de la 47e édition

Le festival du cinéma américain de Deauville se déroulera du 3 au 12 septembre. Les organisateurs ont dévoilé ce vendredi l’affiche officielle de cette 47e édition.

«À Deauville, tous les cinémas s’embrassent et le public enlace ce plaisir. Retrouvons-nous sur les planches !», peut-on lire en légende du cliché immortalisant le baiser entre Steve McQueen et Faye Dunaway dans «L'affaire Thomas Crown» sorti en 1968.

Les billets pour découvrir la prochaine programmation qui se composera de plus de 70 films sont d'ores et déjà disponibles à la vente. Il suffit de se rendre sur le site de l'événement.

Cette année, l’actrice et chanteuse Charlotte Gainsbourg présidera le jury, succédant ainsi à Vanessa Paradis. «Pour mener tous les regards en cette année exceptionnelle à bien des titres, il fallait cette actrice d'envergure internationale, désormais réalisatrice», qui a vécu plusieurs années à New York, a expliqué l’équipe du festival dans un communiqué.