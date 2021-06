Solidays 2021 : la programmation de l'édition dédiée aux soignants enfin dévoilée

Le 4 juillet prochain, le festival Solidays a décidé d’organiser un mini-événement gratuit et réservé aux soignants, après un an et demi de crise sanitaire éprouvante. L’affiche de cette journée exceptionnelle a été dévoilée vendredi 25 juin.

C’est une édition inattendue pour le festival, qui finance d’ordinaire des plans d’action de Solidarité Sida. L’hippodrome de Paris-Longchamps ouvrira donc bel et bien ses portes pour une 23e édition des Solidays, mais sera consacré aux « femmes et hommes qui font vivre la santé ».

Une programmation variée

La belle affiche pour les soignants a été dévoilée vendredi 25 juin et présente une dizaine d’invités. Le chanteur -M-, « fidèle parmi les fidèles de Solidarité Sida », sera donc de la partie pour cette journée exceptionnelle aux côtés de la percutante Suzane, du duo Yael Naim & David Donatien et du mélancolique Hervé.

L’affiche de cette édition spéciale soignants se veut éclectique. Le rappeur marseillais qui a actuellement le vent en poupe Soso Maness sera donc présent aux côtés de Youssoupha, des trois trublions parisiens de 47ter et des chanteurs de reggae Jahneration.

Pour parfaire l’ambiance festive, Amadou & Mariam seront également présents aux côtés des cuivres funky ou éléctro de Deluxe et Meute.

Les inscriptions à cette édition spéciale baptisée «Merci aux soignants», ont été cloturées dimanche 20 juin. Un tirage au sort sera effectué et les gagnants bénéficieront d'une invitation personnelle et non cessible, valable pour deux personnes. 8 à 10.000 personnes seront donc invitées et devront présenter un pass sanitaire pour pouvoir profiter des festivités. L’ouverture du festival est prévue à 12h.