Les ouvrages jeunesse pour se reconnecter à la nature

L’été pointe le bout de son nez et le besoin d’un grand bol d’air frais se fait sentir après une année scolaire de frustration et de limitations. Découvrez une sélection non exhaustive de nouveautés jeunesse pour s'évader.

« Le Phare », Sophie Blackall, aux éditions des Éléphants

Véritable objet de fascination, la vie dans un phare est merveilleusement dessinée à l’encre de Chine et à l’aquarelle par l’Australienne basée à New-York Sophie Blackall. Au milieu de l’océan, un gardien de phare veille sur les navires de passage. L’album célèbre une vie rythmée par le passage des éléments et des saisons, par d’héroïques sauvetages ou par la magie de l’arrivée d’un enfant.

« Le Phare », à partir de 5 ans, 48 pages, 15€.

« Dehors, dehors, dehors ! », Hubert Ben Kemoun et Bruno Pilorget, aux éditions Rue du Monde

La mère de Pablo n’en peut plus de voir son fils scotché devant ses écrans. « Dehors, dehors, dehors ! » Quand sa mère crie comme ça, Pablo sent qu'il n'a pas vraiment le choix et quitte son ordinateur, un cerf-volant sous le bras. Un voyage insolite attend le jeune garçon qui va vivre l’aventure la plus folle de sa vie.

« Dehors, dehors, dehors ! », dès 6 ans, 40 pages, 17€.

« Urban Garden », Fabien Hernandez, aux éditions Glénat

Scott, un adolescent fils d’agriculteur, quitte son Kansas natal et débarque dans une ville américaine au passé industriel déclinant et aux quartiers laissés à l’abandon. Il y rencontre Tasha, marquée par le décès de son amie Rudy, et qui décide de se lancer dans un projet fou : créer un jardin urbain. Le mouvement #Onestpret est une nouvelle collection de roman jeunesse qui aborde la question de l’urgence climatique.

« Urban Garden », dès 9 ans, 192 pages, 13,90€.

« Constellations », Paul Geai et Jeanne Picq, aux éditions Le Cosmographe

L’ouvrage est construit comme un portrait étoilé de sept des animaux qui peuplent le ciel nocturne. « Constellations » est un véritable bestiaire très documenté sur l’astronomie, grâce à un système de calques qui montre d’abord le schéma des étoiles puis l’animal qui les représentent. Grâce à un texte poétique et à des illustrations splendides, les auteurs nous emmènent à la découverte du ciel. Idéal pour se préparer aux nuits d’été scintillantes.

« Constellations », à partir de 6 ans, 52 pages, 28€.

« Belle Etoile », Laetitia Le Saux et Pascal Queignec, aux éditions Didier Jeunesse

Dans cet album, une mouette narratrice raconte la beauté du ciel et de la nature : le soleil chaud et rougeoyant qui finit sa journée, le vent sur les dunes et dans les plumes, la lune qui s’envole, la nuit étoilée, brillante, douce, rassurante, et puis le soleil joyeux qui réveille l’horizon au petit matin. De magnifiques aquarelles à faire découvrir aux tout-petits.

« Belle Etoile », dès 1 an, 40 pages, 13,90€.

« De la terre dans mes poches », Françoise Lions-Leroy et Matild Gros, aux éditions CotCotCot

Le livret incarne les joies enfantines du jardinage et du rapport à la terre. Un petit ouvrage tout en poésie et en couleurs chaudes réalisé en linogravure. Il s’agit de la première parution de la collection « Matière Vivante », de la maison d’éditions qui se veut terrain de recherche poétique pour relier les humaines à la nature et à l’écologie.

« De la terre dans mes poches », dès 4 ans, 20 pages, 10,50€.