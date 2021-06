Pour Quentin Tarantino, son prochain film sera bien le dernier

Quentin Tarantino ne veut définitivement pas faire le film de trop. Invité du talk-show Real Time with Bill Maher, le réalisateur multi récompensé a, de nouveau, fait part de sa décision d’arrêter sa carrière après son prochain film.

Venu évoquer la sortie de son premier roman «Once upon a time... in Hollywood», adapté de son dernier long métrage, le réalisateur n’a pas pu échapper à la question qui inquiète ses fans : la fin de sa carrière de réalisateur. « Quel est ce non-sens, de vouloir faire un seul et dernier film ? » lui a ainsi lancé Bill Maher. Et de poursuivre, face à Quentin Tarantino visiblement gêné et mettant du temps à répondre : « Vous êtes trop jeune pour arrêter, vous êtes au sommet de votre art ? ».

« C’est pour ça que je veux arrêter », répond alors avec entrain le réalisateur de 58 ans. « Je connais l’histoire du cinéma et à partir de maintenant et jusqu’à la fin, les cinéastes ne s'améliorent pas », explique Quentin Tarantino, qui considère avoir déjà derrière lui une carrière bien remplie.

« Travailler pendant 30 ans et faire autant de films que j'en ai fait, même si ce n'est pas autant que d'autres, cela fait une longue carrière. C'est une très longue carrière », poursuit-il. « Et j'ai le sentiment d'avoir donné tout ce que j'avais » conclut-il.

Un dernier pour la postérité

Le réalisateur a toutefois précisé qu’il envisageait bien de faire un dernier film: « Je n’ai pas encore pris ma retraite. Il y en a toujours un à venir », a lancé Quentin Tarantino. L'occasion pour Bill Maher d'insister sur le fait qu'en vieillissant on s'améliore. L'animateur a notamment demandé au réalisateur : «Si vous deviez refaire «Reservoir Dog» aujourd'hui, ne serait-il pas meilleur ? ».

Quentin Tarantino a alors expliqué avoir un temps envisagé de faire un remake de «Reservoir Dogs», son premier film sorti en 1992, avant de préciser avec humour et de faire taire toutes rumeurs éventuelles : « Je ne le ferai pas, Internet ! ».

En attendant son prochain et dixième film, son roman sortira lui dans quelques semaines en France. Il sera disponible le 18 août prochain.