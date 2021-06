Alexis Michalik lève le voile sur sa très attendue comédie musicale «Les Producteurs»

Un premier aperçu. Le metteur en scène Alexis Michalik et son équipe ont dévoilé hier lundi 28 juin, les contours prometteurs des « Producteurs », première adaptation en français de la comédie musicale culte de Mel Brooks, qui a célébré le même jour de l’autre côté de l’Atlantique son 95e anniversaire.

Au théâtre de Paris, les artistes, le metteur en scène Alexis Michalik ainsi que la production étaient réunis pour offrir la première lecture évidemment chantée de ce spectacle très attendu, déjà reporté à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire.

« Le jour où on a posé les premières affiches, c’était le premier jour du confinement », s'est remémoré avec ironie Alexis Michalik. « Finalement, on reprend le 2 décembre », a-t-il ajouté, visiblement enjoué de voir enfin le projet aboutir, lui qui avait envie de remonter une comédie musicale depuis longtemps.

Prévus à l’origine en septembre 2020, après plus d’un an d’attente et de faux espoirs, « Les producteurs », co-produit notamment par Stage Entertainment, prendront en effet leurs quartiers au théâtre de Paris à partir de décembre prochain. Les répétitions sur scène débuteront mi-octobre, note de son côté Alexis Michalik. Mais en attendant, et alors que la billetterie est d’ores et déjà ouverte, les quinze interprètes ont dévoilé hier l’adaptation en français du livret.

L’histoire, entièrement interprétée en chanson, de deux producteurs véreux, Max Bialystock et Leo Bloom qui, pour arnaquer les assurances, comptent monter la comédie musicale la plus nulle possible, écrite par un ancien nazi et baptisée « Des fleurs pour Hitler », afin de faire volontairement un bide.

Une première lecture prometteuse

Pendant deux heures, la troupe s’est donc livrée à l’exercice de la lecture chantée, entrecoupée de didascalies dites par Alexis Michalik. Se levant, s’asseyant ou s’adonnant à quelques pas de danse selon leur rôle, les quinze comédiens chanteurs ont donné un avant-goût drôle, pétillant et réjouissant de cette adaptation libre du musical de Mel Brooks, lauréat Outre-Atlantique de 12 Tony Awards, et resté à l’affiche plus de six ans.

Un monument que Mel Brooks a lui-même adapté de son long métrage en 2001, et qu’Alexis Michalik mettra donc en scène, dévoilant hier quelques idées : « le rideau s’ouvre et le bureau de Max Bialystock, l’un des deux producteurs (ndlr), est transformé en bureau IKEA par son assistante suédoise Ulla », explique ainsi Alexis Michalik, qui a également prévu des numéros de claquettes et des danseuses arborant des Bretzel géants.

En attendant de découvrir ces décors et chorégraphies, les interprètes ont fait leur effet hier. Serge Postigo dans la peau de Max Bialystock, ex-producteur star prêt à tout pour renflouer son compte en banque. Benoît Cauden, irrésistible en petit comptable droit dans ses bottes, se métamorphosant en homme corrompu pour atteindre son rêve : devenir producteur à Broadway. David Eguren et Andy Cocq, dans la peau du chorégraphe et de son assistant gay, Régis Vallée dans le costume de l’ancien nazi vouant toujours un culte à Hitler, ou encore Roxane Le Texier dans le rôle de l’assistante suédoise n’ont pas manqué de s’illustrer. Une équipe qui laisse présager le meilleur pour la suite.