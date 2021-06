«Présidents», «Teddy», «La fine fleur» : ces 3 films à découvrir en salles ce mercredi 30 juin

Le face-à-face entre Jean Dujardin et Grégory Gadebois dans «Présidents», le film fantastique «Teddy» ainsi que «La fine fleur» avec Catherine Frot... Voici trois longs-métrages à découvrir au cinéma dès ce mercredi 30 juin.

«Présidents», d’Anne Fontaine

Toute ressemblance avec des personnages ayant existé n'est purement pas fortuite. Même si elle se défend d’avoir voulu faire un biopic, la réalisatrice Anne Fontaine s’est grandement inspiré de deux anciens locataires de l’Elysée - à savoir Nicolas Sarkozy et François Hollande - pour son nouveau film «Présidents». Nicolas a de grandes difficultés à oublier sa vie politique et erre dans son appartement du 16e arrondissement de Paris avec sa femme Carla. Mais alors que l’extrême-droite est annoncée comme gagnante de la prochaine élection, l’homme décide de partir en Corrèze pour convaincre François, ex-président lui aussi, de délaisser ses ruches et de repartir en campagne avec lui.

Jean Dujardin et Grégory Gadebois forment un duo à la fois drôle et attachant dans cette comédie qui se veut «joyeuse, sans jamais tomber dans l'imitation ou la parodie», selon la cinéaste qui a notamment signé «Coco avant Chanel», «Perfect Mothers» et «Police».

«Teddy», de Ludovic et Zoran Boukherma

Grâce à des films comme «La Nuée» ou «Teddy» qui sort cette semaine en salles, le cinéma de genre a encore de l’avenir en France. Récompensé au festival du film fantastique de Gérardmer et du label Cannes 2020, le film des frères Boukherma se déroule dans une France rurale où le jeune Teddy, 19 ans et sans diplôme, travaille dans un salon de massage pour gagner sa vie et n’est guère apprécié par les habitants de son village. Après avoir été griffé par une mystérieuse bête, il se transforme peu à peu en loup-garou et ne peut maîtriser ses pulsions.

«Teddy» est porté par Anthony Bajon, époustouflant, qui avait déjà brillé dans «La Prière» de Cédric Khan - pour lequel il avait reçu l’Ours d’argent à la Berlinale 2018 - et auprès de Guillaume Canet dans «Au nom de la terre». Ce comédien de 27 ans sera à l’affiche prochainement de «Troisième guerre» avec Leïla Bekhti et Karim Leklou, «Une jeune fille qui va bien», premier film de Sandrine Kiberlain, et dans la série biographique sur NTM diffusée sur Arte dans laquelle il jouera Kool Shen.

«La fine fleur», de Pierre Pinaud

On les avait vus tous les deux sur scène en 2020 dans «La carpe et le lapin» juste avant que la crise sanitaire ne vienne paralyser le monde entier. Dès ce mercredi, les spectateurs retrouveront Catherine Frot et Vincent Dedienne dans cette comédie légère qui rend hommage à la création de roses à travers le portrait d’Eve Vernet, femme passionnée mais au bord de la faillite. Sur une idée de sa secrétaire, elle décide d’engager trois salariés en réinsertion qui malgré leur méconnaissance du terrain, vont tout faire pour sauver l’exploitation.

Dans «La fine fleur», il est question de partage, d’héritage et de transmission. «Ça commence par une histoire de combat, celui que mène, solitairement, contre les industriels et les lois du marché, une artisane têtue, réfractaire aux techniques modernes qui abaissent, selon elle, les standards de qualité. Ça se poursuit par l’ouverture au monde de cette femme grâce à des gens qu’elle avait pourtant accueillis avec condescendance, parce qu’ignares en son domaine (l’horticulture)», précise le réalisateur Pierre Pinaud dans les notes de production.

A voir aussi au cinéma cette semaine la comédie «Le sens de la famille» avec Alexandra Lamy et Franck Dubosc, le drame historique «Le procès de l’herboriste» d’Agnieszka Holland, «Sœurs» de Yamina Benguigui avec Isabelle Adjani, Rachida Brakni et Maïwenn, le film d’horreur «The deep house», le long-métrage d’animation «Pierre Lapin 2», et «My Zoé» de et avec Julie Delpy.