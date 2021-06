Le théâtre du Châtelet traverse la rue un dimanche par mois cet été à la rencontre du public

Cet été, le théâtre du Châtelet va à la rencontre du public. Un dimanche par mois, le théâtre traversera la rue pour proposer, place du Châtelet, un rendez-vous artistique gratuit et en plein air, faisant écho à sa programmation 2021-2022, dévoilée ce mercredi 30 juin.

Et le Châtelet ne perd pas de temps. Dès ce dimanche 4 juillet, il fera place au jazz en imaginant de 15 h à 19 h une journée 100 % jazzy conçue en partenariat avec Paris jazz club, et accueillera notamment le roi de la basse camerounaise Etienne Mbappé et The Prophets. En juillet, ce n’est d’ailleurs pas un mais deux rendez-vous hors les murs que proposera le théâtre, avec le 18 juillet, une journée consacrée à la danse, emmenée par le ballet national de Marseille, actuellement dirigé par le collectif (La)Horde.

Deux styles, deux ambiances attendront par ailleurs les curieux le 15 août et le 19 septembre, avec respectivement une journée dédiée cette fois au break dance et une seconde à la comédie musicale. Des rendez-vous pour lesquels le Châtelet a imaginé une structure scénique utilisant sa façade, et qui prévoit par ailleurs la piétonisation d'une partie de la rue. Des événements qui seront toutefois tributaires de la météo rappelle le théâtre, qui a par ailleurs présenté ce mercredi sa saison 2021-2022.

Une programmation plurielle

Danse, théâtre musical, concerts... le Châtelet réservera au fil de la saison prochaine 240 levers de rideaux, avec quatorze spectacles et près de 50 concerts, réunissant au total plus de 800 artistes.

Parmi les temps forts, deux créations mondiales seront présentées : le «Roman de Fauvel», satire du pouvoir écrite il y a 700 ans, mise en scène par Peter Sellars, et «Intérieur», un drame familial d'après la pièce de Maurice Maeterlinck, mis en scène et en musique avec l'Ensemble Intercontemporain, et Michel Vuillermoz du Français en récitant. La danse contemporaine sera aussi à l’honneur avec notamment la dernière création d’Akram Khan, « Jungle book reimagined », programmée du 15 au 26 mai, un mois à peine après sa première mondiale à Londres.

La saison 21-22 est en ligne.



Suivez le guide, on vous la fait découvrir en #Thread #Chatelet2122 pic.twitter.com/LLmlFac8Cr — Théâtre du Châtelet (@theatrechatelet) June 30, 2021

Deux belles reprises marqueront également cette saison avec le retour du «Vol du Boli», opéra de Damon Albarn et Abderrahmane Sissako avec Fatoumata Diawara, dont les représentations ont été interrompues en raison du Covid, et d’autre part la reprise de «Jungle book», de Robert Wilson sur une musique de CocoRosie.

La musique résonnera également la saison prochaine avec le retour du jazz au Châtelet, qui accueillera notamment Giovanni Mirabassi, Madeleine Peyroux ou encore Paul Lay.