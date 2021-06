Les salons littéraires à ne pas manquer cet été

Même si beaucoup ont été annulé en raison de l’incertitude liée au contexte sanitaire, les salons littéraires reviennent dans des conditions quasi-normales cet été. Voici une sélection non-exhaustive des événements prévus partout en France pendant les vacances, pour rattraper le temps perdu et trouver des idées de lecture pour les congés.

Quais du Polar à Lyon – du 2 au 4 juillet

L’événement littéraire annuel lyonnais célèbre le retour à la vie avec une programmation spéciale consacrée à l’Europe. Rencontres, débats, concerts et exposition : durant tout un week-end, Lyon se transforme en capitale des romans policiers - genre plébiscité en France - avec un programme dense. En tout, 51 lieux accueilleront le festival, et 67 rencontres, avec des auteurs comme les stars du thriller Franck Thilliez ou Michel Bussi sont prévues. Enfin, la grande enquête, temps fort de l’événement, revient pour le plus grand plaisir des amateurs d’énigmes. Deux parcours sont ainsi proposés pour aider les policiers à récolter des indices sur le mystérieux décès de la centenaire Adélaïde Perdrix.

L’accès aux lieux principaux du festival est gratuit dans la limite des places disponibles. L’accès aux animations se fait sur réservation.

Salon du livre insulaire à Ouessant - du 13 au 16 juillet

Retour à la normale pour la 23e édition du salon international du livre insulaire de Ouessant, qui portera cette année sur le thème « de l’île inaccessible à l’île mystérieuse ». Une centaine d’auteurs d’îles du monde entier et une quarantaine d’éditeurs de Corse, de Madagascar, de Polynésie ou encore de la Réunion seront présents à ce rendez-vous annuel, qui propose également des cafés littéraires, des conférences, des tables rondes et interventions poétiques, en plus de décerner un grand prix du livre insulaire.

Entrée libre

Festival du polar « le Chien Jaune » à Concarneau - du 19 au 25 juillet

Ce festival littéraire met cette année à l’honneur le « polar au féminin ». La 27ème edition de ce festival breton dont le nom est inspiré du célèbre roman de Georges Simenon, est organisé chaque année depuis 1993, et propose des ateliers, des animations, des rencontres et des conférences notamment avec Bertrand Puard, l’auteur de plusieurs polars à destination du jeune public.

L’entrée est gratuite toute la semaine et la programmation est en cours de finalisation.

« Oh les beaux jours » frictions littéraires à Marseille - du 12 au 18 juillet

Depuis 2017, ce festival phocéen a pour objectif de faire découvrir la littérature autrement, notamment en la faisant dialoguer avec la musique, la bande dessinée, le cinéma ou la photographie. Pendant 6 jours, une programmation riche et foisonnante se déploie à travers des rencontres, des séances de dédicaces, des grands entretiens, des lectures sur scènes, des projections, des performances, des concerts dessinés et plus encore. Plus de 100 auteurs et artistes comme Maylis de Kerangal, Oxmo Puccino ou Éric Reinhardt participent à cette manifestation qui se déroule dans toute la ville.

Découvrez le programme détaillé et les tarifs de l’événement phocéen littéraire de l’été.

L’antre des livres, festival de l'edition indépendante à Orange - Les 10 et 11 juillet

La 14eme édition du festival de l’édition indépendante aura lieu dans le hall des expositions à Orange. Au programme, 40 maisons d'édition indépendantes, 32 auteurs et illustrateurs, 3 tables rondes, des ateliers pour enfants et adultes, des lectures, de l'illustration et un jeu de piste seront proposés. Pour ce salon qui met les indépendants à l'honneur, chaque éditeur propose une sélection d’ouvrages de styles différents et invite un ou plusieurs auteurs sur son stand.

Entrée libre

Partir en Livre – partout en France du 30 juin au 25 juillet

« Partir en Livre » représente l’un des premiers temps forts de « la lecture, grande cause nationale » annoncée par le Président de la République. Plus de 3500 événements sont ainsi organisés à l’initiative du Centre national du livre (CNL) partout en France durant tout le premier mois d’été, pour cette 7eme édition sur le thème de la Mer et des merveilles qui célèbre la littérature jeunesse. Au menu : ateliers, rencontres avec les auteurs, expositions, jeux, spectacles, lectures ou encore siestes musicales : il y en a pour tous les goûts et tous les âges.

Découvrez la carte interactive des événements prévus partout en France.