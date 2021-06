Quel projet pour Alexandre Astier après le film Kaamelott ?

À l’occasion d’une interview donnée sur Youtube, le réalisateur et acteur Alexandre Astier a évoqué les projets qu’il souhaitait réaliser après l'adaptation en trilogie au cinéma de «Kaamelott ».

Sur le plateau de l’émission « Popcorn » du streamer Domingo, sur Twitch et disponible sur Youtube, Alexandre Astier est revenu durant plus de 40 minutes sur la construction du premier volet de son film « Kaamelott », dont la sortie est prévue le 21 juillet prochain, et a également évoqué ses projets futurs et son envie de créer une série de science-fiction.

Alexandre Astier aime l’espace, l’astrophysique et John Williams. Celui qui écrit, réalise, compose et interprète ses projets est également le créateur de l’ « Exoconférence », un spectacle de vulgarisation scientifique à l'énorme succès présenté pour la première fois en 2014.

« Je me suis toujours dit qu’il fallait qu’il y ait autre chose que « Kaamelott ». J’ai besoin d’avoir un rail tout aussi important et la science-fiction c’est quelque chose que j’ai envie de faire », détaille-t-il avant de préciser avoir déjà écrit sur ce sujet.

Une uchronie technologique

Le créateur a ainsi expliqué réfléchir à un projet de série autour de la réalité parallèle. « Ce n’est pas de la SF à proprement parlé, mais je suis très intéressé par la technologie et par les machines. Par le réflexe humain de fabriquer des objets qui se substituent à lui », détaille le réalisateur et scénariste.

« Je me suis intéressé pendant un moment à ce qu’aurait pu être notre civilisation si nous avions pris d’autres branches technologiques, si nous n’avions pas eu le pétrole comme principale ressource par exemple, si nous avions privilégié d’autres choses. Que serait notre monde aujourd’hui? je trouve que ça ferait une série terrible et j’essaie de faire ça un jour », a révélé le créateur.

Pour ce projet d’urchonie ambitieuse, le cinéaste a cependant précisé qu’il ne se ferait surement pas avec une plate-forme de streaming, qui n’accorde à son goût pas assez de liberté sur la création.