«Cruella» : 3 choses à savoir sur les costumes du film

On ne peut présenter le film «Cruella», actuellement en salles avec Emma Stone et Emma Thompson, sans évoquer ses costumes somptueux et spectaculaires. Voici trois anecdotes autour de ces tenues, qui ont nécessité un travail colossal.

Une cheffe costumière oscarisée aux commandes

Elle s’appelle Jenny Beavan et c’est elle que le réalisateur Craig Gillespie a choisi pour créér la garde-robe de ce film en prises de vues réelles, adapté du dessin-animé culte de Disney. «Je n'avais jamais pensé que je serais impliquée parce que, pour être tout à fait honnête, la mode n'est pas mon truc. Je suis une conteuse d'histoires avec des vêtements, et la mode est secondaire pour moi. J'ai toujours pensé que j'allais devenir décoratrice au théâtre», confie-t-elle. Selon le cinéaste, la Britannique était la mieux placée pour relever ce défi, elle qui a reçu deux Oscars dans sa carrière pour «Chambre avec vue» et «Mad Max Fury Road».

quelque 47 looks pour Emma Stone

Pour l’héroïne Estella, qui deviendra par la suite Cruella, la mode est une arme qu’elle utilise pour défier la Baronne. Dans ce long-métrage qui revient donc sur les origines de cette célèbre méchante, la jeune styliste jouée par Emma Stone, défile dans près d’une cinquantaine de looks, dont une robe avec une traîne de douze mètres de long.

© 2021 Disney Enterprises, Inc. All Rights Reserved.

Jenny Beavan précise qu’une photographie de la chanteuse allemande Nina Hagen a été une source d’inspiration : «On la voit assise, les jambes croisées ; elle porte un pull pelucheux légèrement oversize et un pantalon souple très ordinaire. Cela m’a donnée l’idée qu’Estella aurait pu fréquenter les boutiques vintage de Brick Lane à Londres, à l’époque où c’était un marché aux puces». Emma Stone n’est pas la seule à arborer des styles différents, Emma Thompson porte 33 tenues inspirées notamment de la maison Dior ou d'Elizabeth Taylor, et Joel Fry et Paul Walter Hauser, les autres héros de ces aventures, ont chacun eu droit à 30 costumes. Sans oublier les dizaines de figurants qu’il a fallu également habiller.

Plus de 200 perruques pour les scènes de bal et de gala

Pour mettre en valeur ces robes, ces vestes et ces bustiers, il fallait des coiffures à la hauteur du projet... et de la folie créatrice d'Estella. Nadia Stacey, elle aussi nommée aux Oscars, a été engagée pour la conception et a joué sur les couleurs et les silhouettes. Pour la scène du bal Marie-Antoinette, elle a imaginé avec son équipe pas moins de 152 perruques. Quant au gala de charité Viking, on en dénombre pas moins de 88. «Pour Estella, ma référence a été la plupart du temps Debbie Harry. Un style discret mais cool, légèrement avant-gardiste et d'inspiration punk 70. Et puis, pour Cruella, je me suis lâchée. Ses looks sont énormes à chacune de ses apparitions», se souvient Nadia Stacey.