Echecs : à 12 ans, Abhimanyu Mishra devient le plus jeune grand maître de l'Histoire

Record battu : Abhimanyu Mishra est devenu ce 30 juin le plus jeune grand maître international (GMI) de l'Histoire, à seulement 12 ans.

Ce prodige des échecs a remporté sa troisième norme de GMI à Budapest (Hongrie). Il remplit ainsi tous les critères de la Fédération internationale des échecs (FIDE) pour accéder au plus haut titre de cette discipline (si l'on excepte champion du monde) : avoir réalisé au moins trois performances à 2.600 Elo, et être classé au minimum 2.500 Elo. A noter que pour les femmes, les trois performances doivent s'établir à 2.400 Elo et le classement, à 2.300 Elo.

Le record décroché par le jeune américain était auparavant détenu par Sergey Karjakin. Celui-ci l'a conservé pendant dix-neuf ans, après être devenu grand maître à 12 ans et sept mois. Abhimanyu Mishra, lui, est né le 5 février 2009 et a donc obtenu son titre de GMI à 12 ans et quatre mois. «Il fallait bien que ce record tombe», a réagi Sergey Karjakin auprès du site spécialisé Chess.com. «Bien sûr, je ne veux pas le cacher, je suis un peu triste de perdre ce record. Mais j'ai aussi envie de féliciter Abhimanyu Mishra. Je lui souhaite une carrière longue et prolifique au plus haut niveau.»

Abhimanyu Mishra semble bien parti pour. Le jeune joueur d'échecs a commencé à se faire remarquer en remportant la catégorie moins de 8 ans du ChessKid Online National Invitational Championship en 2016. Il est ensuite devenu maître international (MI) à 10 ans. Aujourd'hui, il rejoint le cercle très fermé des cinq joueurs de l'Histoire à avoir accédé au titre de GMI avant leur treizième anniversaire.

Le plus jeune grand maître international français est âgé de 14 ans. Il s'agit du Corse Marc'Andria Maurizzi, qui a obtenu sa troisième norme en mai. La France compte au total 50 GMI. Elle est classée neuvième nation mondiale sur la moyenne Elo de ses dix meilleurs joueurs. La première place du podium est occupée par la Russie, suivie par les Etats-Unis et la Chine.