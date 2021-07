Festival de Cannes 2021 : Doria Tillier, maîtresse de cérémonie, se dit «flattée, honorée et excitée»

Le 6 juillet prochain, Doria Tillier présentera la cérémonie d’ouverture de la 74e édition du Festival de Cannes qui sera retransmise en direct, en clair et en exclusivité sur Canal+. Dans un entretien accordé à CNEWS, la comédienne de 35 ans s’est confiée sur ce nouveau défi qui s’offre à elle.

La Croisette, elle en garde d’excellents souvenirs. Notamment quand elle y était il y a près de dix ans en tant que Miss Météo, et voyait défiler les stars sur le plateau de l'émission «Le Grand Journal». Plus récemment, en 2019, elle y est revenue pour fouler le tapis rouge et monter les marches pour la comédie dramatique «La belle époque» de Nicolas Bedos, présentée hors compétition et dans laquelle elle interprétait le rôle de Margot. «C’était magnifique de montrer ce film pour la première fois dans cette salle immense avec ce public très averti, (et en compagnie) de Nicolas, Fanny Ardant, Guillaume Canet et Daniel Auteuil», se souvient-elle.

C’est dans ce même Grand Théâtre Lumière du Palais des Festivals que Doria Tillier, qui officiera aussi lors de la soirée de clôture le 17 juillet prochain, devra se glisser dans la peau de maîtresse de cérémonie. Un nouveau rôle pour elle. «C’est toujours intéressant de faire quelque chose de différent. Quand on m’a contactée pour me faire cette proposition, j’ai d’abord ri. Mais j’étais très flattée, honorée et excitée», précise celle qui partagera la scène avec Spike Lee, président du jury cette année. «C’est un réalisateur qui a saisi le monde d’aujourd’hui et qui en parle en utilisant des sujets historiques», selon elle.

Un exercice «stressant, mais émouvant»

Quand on lui demande si elle a le tract à l’idée de présenter cette grand-messe du cinéma français et international devant un parterre d’initiés qui aiment le 7e art, Doria Tillier avoue que l’exercice sera «un peu stressant, mais terriblement émouvant». Elle se félicite que la cérémonie soit retransmise sur Canal+ dès 19h15, ainsi que simultanément dans près de 600 salles des cinémas Pathé Gaumont partout en France.

En parallèle, Doria Tillier présentera son court-métrage, intitulé «La diagonale des fous», dans le cadre de l'opération Talents Adami Cinéma. Ce film relate les aventures d’une jeune journaliste ambitieuse qui veut faire le buzz et cherche le scoop à tout prix. Mais alors qu’elle souhaite rencontrer Donald Trump, encore président des Etats-Unis et qui s’apprête à démissionner de ses fonctions, sa direction l’envoie sur l’île de La Réunion couvrir la célèbre course de La diagonale des fous. «J’ai adoré travailler et diriger de jeunes comédiens (Maël Besnard, Mely Bourjac, Hugues Jourdain, ndlr). Je savais ce que je voulais», déclare-t-elle. Définitivement, Doria Tillier a du talent à revendre.