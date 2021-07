Indiana Jones 5 : après la blessure d’Harrison Ford, le tournage repoussé à septembre ?

Alors que l’acteur de bientôt 79 ans s’est blessé à l’épaule la semaine dernière lors du tournage d’«Indiana Jones 5», il pourrait rester éloigné des plateaux plus longtemps que prévu, décalant encore une fois la sortie du film, attendu pour l’été 2022.

Intervenue lors des répétitions d’une scène de combat, la blessure de la star du film serait loin d'être anodine. Alors que l’acteur aurait subi une opération à l’épaule, Harrison Ford pourrait en effet être exempté de tournage pendant au moins trois mois, selon les informations du Sun.

Une nouvelle mésaventure pour ce cinquième volet, qui depuis 2016, date à laquelle il a été annoncé, a multiplié les retards. La blessure d’Harrison Ford ne devrait pas arranger les choses.

Une reprise du tournage en septembre ?

Car si la semaine dernière Disney s’est voulu optimiste, assurant dans une déclaration, communiquée à l’AFP, que « La production se poursuivra pendant l'évaluation du traitement approprié, et le calendrier de tournage sera reconfiguré si nécessaire dans les semaines à venir », il semblerait que Disney soit contraint de revoir sa copie de tournage.

Selon une source citée par le Sun, « les patrons du film se sont réunis pour établir la programmation et c'est le chaos. Ils pensent pouvoir redémarrer la production au plus tôt en septembre ». Une date que la production n’a pas officiellement confirmée.

« Devoir tout changer est un coup dur », a précise la source soulignant, que « Tout le monde était inquiet pour Harrison et ils sont heureux qu'il soit en voie de guérison. » Reste à savoir si cette nouvelle interruption repoussera encore la sortie de ce cinquième volet, prévu à l'origine en juillet 2021, et dont le tournage avait commencé en mai au Royaume-Uni. Avec à la barre, le réalisateur James Mangold (Le Mans 66) et aux cascades Harrison Ford qui, à bientôt 79 ans, assure toujours lui-même ses propres prouesses physiques.