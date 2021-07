Zlatan Ibrahimovic dévoile la bande-annonce de son biopic

Il en est le héros, mais aussi le meilleur ambassadeur. Zlatan Ibrahimovic a publié la bande-annonce de son propre biopic, «I am Zlatan : The movie», sur son compte Twitter.

Adapté de l’autobiographie du footballeur «Moi, Zlatan Ibrahimovic : Mon histoire racontée à David Lagercrantz», ce long-métrage qui sortira le 10 septembre en Suède, met en scène «l’histoire vraie d’une légende vivante».

I AM ZLATAN. THE MOVIE pic.twitter.com/AqqhhBjSkA — Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) June 28, 2021

Réalisé par Jens Sjögren, ce biopic revient notamment sur «son enfance difficile dans la banlieue de Rosengård, à Malmö, et son entrée dans l'équipe de foot de Malmö FF», ainsi que sur «son ascension fulgurante en tant que joueur de l'Ajax d'Amsterdam».

On ne connaît pas encore la date de sortie de ce long-métrage en France. En attendant, les spectateurs pourront retrouver Zlatan Ibrahimovic dans «Astérix et Obélix : L’empire du milieu» de Guillaume Canet, actuellement en tournage et qui devrait sortir dans les mois à venir. La star du ballon rond jouera le rôle d’Antivirus.