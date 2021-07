La rentrée littéraire retrouve un niveau pré-Covid avec 521 romans à paraître

Après une année littéraire ralentie par la crise sanitaire, les publications reprennent du poil de la bête et 521 romans s’affronteront sur les étals des librairies pour la rentrée.

Ces plus de 500 romans paraitront de manière régulière à partir de la mi-août, selon les données de Livres Hebdo/Electre Data Services. Avec 511 publications en 2020 et 524 en 2019, cette rentrée retrouve donc un niveau pré-Covid, mais le nombre de parutions reste en baisse au fil des années. Les rentrées littéraires comptaient en effet 654 parutions il y a 10 ans, et 560 en 2016.

Selon le magazine spécialisé, sur ces 521 ouvrages à paraitres, 379 sont français (+13 par rapport à 2020), dont 75 premiers romans. Un retour à la normal pour les premières publications, qui avaient effrayé les éditeurs en 2020, ces derniers préférant miser sur des valeurs sûres.

Des stars dans les rayons

Cette rentrée littéraire, qui démarre officiellement le 19 août, compte quelques nouveautés écrites par des stars du domaine comme Amélie Nothomb (« Premier sang », éd. Albin Michel), Christine Angot (« Voyage dans l'Est », éd. Flammarion), David Diop, qui a récemment été couronné du prestigieux Booker Prize international pour « Frère d’âme », ou encore Sorj Chalandon (« Enfant de salaud », éd. Grasset).

Le réalisateur Quentin Tarantino sera également de la partie avec son ouvrage « Il était une fois à Hollywwod » (éd. Fayard), adaptation de son film à succès sorti en 2019 et auréolé de deux Oscar. Les aventures hollywoodiennes d’un acteur de western et de sa doublure à la fin des années 1960 seront disponibles mi-août en librairie.