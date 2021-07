10 romans à feuilleter sur la plage

Un parasol, une serviette, des lunettes de soleil, une bonnne glace et des vacances : la rédaction de CNEWS.fr vous propose une sélection de romans à bouquiner cet été.

« L’OCTOPUS ET MOI », ERIN HORTLE

C’est l’observation d’un étonnant phénomène de migration des pieuvres qui a servi de point de départ au premier roman de l’Australienne Erin Hortle. Victime d'un cancer, Lucy a subi une mastectomie. Quand elle est renversée par une voiture en tentant de sauver une pieuvre, elle choisit de ne pas remplacer les implants qu'on a dû lui retirer et décide de cacher ses cicatrices sous un tatouage, celui de pieuvres. Erin Hortle nous parle des échos de la vie sauvage sur notre vie humaine, dans un texte profondément original et moderne qui inaugure le catalogue de la toute jeune maison d’éditions Dalva, consacrée exclusivement à des voix féminines.

« L’octopus et moi », éd. Dalva, 400 pages, 22,90€

« Ressac », Diglee

En revenant d’une retraite de cinq jours dans une abbaye, reboostée par « ce temps de rien savamment reconquis », Maureen Wingrove alias Diglee accouche de son premier « roman adulte », Ressac. Véritable introspection, l’illustratrice lyonnaise livre un court récit à fleur de peau où se croise la narration de ces journées d’errances, et des souvenirs dans une forme de douceur philosophique.

« Ressac », éd. La Ville Brûle, 163 pages, 17€

« Le cerf-volant », Laetitia Colombani

Le troisième roman de l’autrice du best-seller « La Tresse » nous emmène une nouvelle fois en Inde auprès des femmes en lutte pour leur émancipation. Après le drame qui a fait basculer sa vie, Léna décide de tout quitter et entreprend un voyage en Inde. Un matin, alors qu’elle est sur le point de se noyer, une petite fille au cerf-volant donne l’alerte. Rescapée, Léna découvre que sa jeune sauveuse est exploitée dans un restaurant et ne sait ni lire ni écrire. Léna se lance alors dans un projet fou : fonder une école pour ceux qui en sont privés.

« Le cerf-volant », éd. Grasset, 208 pages, 18,50€

« Les Ingratitudes de l’amour », Barbara Pym

Il existe plusieurs façons de réparer un cœur brisé, mais se rendre à un colloque savant compte sans doute parmi les plus insolite. Plongez-vous dans le Londres des années 1960 avec la réédition d’un des ouvrages de Barabara Pym publié pour la première fois en 1961. Née en 1913, cette Anglaise a écrit une série de comédies de mœurs et est nommée pour le prestigieux Booker Prize en 1977 avec son ouvrage « Quatuor d’automne ». Dans cette réédition, l’écrivaine décédée en 1980 dépeint avec humour des universitaires et bibliothécaires aussi fascinants que loufoques, et offre un contre-pied à la norme et aux convenances fort bienvenu.

« Les Ingratitudes de l’amour », éd.Belfond, 336 pages, 14€

« Les douces », Judith Da Costa Rosa

A 25 ans, Judith Da Costa Rosa publie aux éditions Grasset son premier roman et aborde un sujet récemment quitté : l’adolescence. En 400 pages, elle raconte avec talent et originalité l’histoire d’une bande de trois jeunes filles et d’un garçon, qui expérimentent différentes « façons de devenir adulte ». Le soir du bal de fin d’année, l’un d’eux disparaît. Huit ans plus tard, son corps est retrouvé. Les trois anciennes ados ne se parlent plus mais continuent de recevoir d’énigmatiques emails signés Hannibal. L’une le croit vivant, les autres pas. Un premier roman haletant, envoûtant comme un tour de magie.

« Les douces », éd.Grasset, 400 pages, 20,90€

« Les bourgeoises », Astrid Eliard

Le recueil de nouvelles d’Astrid Éliard fait partie des recommandations d’été de l’Académie Goncourt. 8 histoires et une galerie de personnages féminins ayant pour point commun d’appartenir à la même classe sociale, racontées avec une ironie tendre et sans jugement. L’autrice développe ici ses talents d’observatrice aiguisé par son passé de journaliste, et dresse un portrait plein d’humour doux-amère.

« Les bourgeoises », éd. Mercure de France, 160 pages, 15€

« El Edén », Eduardo Antonio Parra

Dario et le professeur ont tous les deux fui El Edén, un territoire disputé par les narcotrafiquants, rythmé par les guérillas urbaines, les mises en scène de morts violentes, le racket et les règlements de comptes. Huit ans plus tard, autour d’un verre dans un bar sombre, resurgissent les événements qui les ont poussés sur la route de l’exil. Eduardo Antonio Parra transporte le lecteur à travers un labyrinthe de souvenirs, d'où s'élance une histoire d'amour dans la réalité brutale du Mexique. Avec ce roman noir d’un réalisme foudroyant, Parra dresse le portrait d’un Mexique terrifiant de noirceur.

« El Eden », éd. Zulma, 336 pages, 21,80€

« La Sainte Touche », Djamel Cherigui

Djamel Cherigui, épicier le jour et écrivain la nuit, publie un premier roman qui a su enthousiasmer la critique. « La Sainte Touche », référence au chômage qui tombe tous les mois, raconte les aventures d’un jeune homme viré de chez ses parents, qui vit de débrouilles et d'errances tout en rêvant de devenir écrivain, et qui tombe sous la coupe d'Alain Basile, un épicier véreux qui va l'embarquer dans ses trafics en tous genres, en particulier celui du cannabis. Un roman loufoque et déjanté raconté avec humour dans un style très oral.

« La Sainte Touche », éd. JC Lattès, 256 pages, 19€

« Canoës », Maylis de Kerangal

« J’ai conçu Canoës comme un roman en pièces détachées : une novella centrale, “Mustang”, et autour, tels des satellites, sept récits. Tous sont connectés, tous se parlent entre eux, et partent d’un même désir : sonder la nature de la voix humaine. » Dans ce recueil de nouvelles, l’autrice du roman à succès « Réparer les vivants » fait entendre la voix de femmes, de mères, de filles, de sœurs, de épouses : des femmes « de tous âges, solitaires, rêveuses, volubiles, hantées ou marginales. » Des récits très détaillés pour les amoureux des mots et des voix.

« Canoës », éd. Verticales 176 pages, 16,50€

« Florence Adler nage pour toujours », Rachel Beanland

Atlantic City 1934. Pour protéger sa dernière fille du drame qui vient de se produire, Esther, à la tête d’une famille juive américaine très pieuse, va lui cacher le décès de sa sœur et va entrainer toute la famille dans une spirale de mensonge aux conséquences inattendues. Dans ce premier roman choral inspiré de son histoire familiale, Rachel Beanland, offre une réflexion bouleversante sur les limites que nous sommes prêts à franchir pour protéger les nôtres.

« Florence Adler nage pour toujours », éd. JC Lattès, 450 pages 21,90€