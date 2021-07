Festival de Cannes 2021 : Jury, tapis rouge, films en compétition... Tout savoir sur la 74e édition

C'est l'événement cinématographique de cet été. Le Festival de Cannes se tiendra du 6 au 17 juillet, et accueillera son lot de stars sur la Croisette pour une compétition qui s'annonce palpitante. Un protocole sanitaire strict sera respecté pour que la fête soit réussie.

Doria Tillier, maîtresse de cérémonie

La comédienne française Doria Tillier a été choisie pour présenter les cérémonies d’ouverture et de clôture. Nommée en 2020 pour le César de la meilleure actrice pour «La Belle Epoque», réalisé par son ancien compagnon Nicolas Bedos, elle a fait ses débuts au cinéma en 2017 dans «Monsieur & Madame Adelman», du même cinéaste. Elle avait été révélée au grand public comme présentatrice de la météo de Canal+, un rôle qu'elle a tenu deux saisons. Plus récemment, les téléspectateurs ont pu la retrouver dans la série «La Flamme» sur la chaîne cryptée, dans laquelle elle jouait l'une des prétendantes de Jonathan Cohen.

Un président du jury nommé Spike Lee

Alors que le réalisateur multi-récompensé devait présider l'édition 2020, annulée l'année dernière en raison de la crise sanitaire, le festival de Cannes a confirmé la présence de l'artiste cette année. Fervent défenseur de la cause noire et des minorités, Spike Lee, auteur de «Do The Right Thing» et «Malcolm X» n’a cessé de dénoncer le racisme tout au long de sa filmographie. La politique et les problèmes sociaux restent des thèmes de prédilection pour lui. De son vrai nom Shelton Jackson Lee, l'homme qui a grandi à Brooklyn, a tourné des films chocs pour tenter d’éveiller les consciences. C'est donc un cinéaste, scénariste, acteur, monteur et producteur de prestige qui insufflera toute son énergie et sa passion à cette grand-messe du 7er art.

Un jury majoritairement féminin

La chanteuse Mylène Farmer, l'acteur Tahar Rahim révélé dans «Un Prophète» aujourd'hui plébiscité par Hollywood, l'actrice Mélanie Thierry, également co-réalisatrice du documentaire engagé sur l'environnement «Demain», l'une des causes promues par le festival cette année, ou encore la réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop figureront parmi ce jury très féminin.

La réalisatrice franco-sénégalaise Mati Diop, l'acteur de "Parasite" Song Kang-Ho ou la chanteuse Mylène Farmer : le festival de Cannes a dévoilé la composition de son jury, majoritairement féminin et présidé par Spike Lee #AFP pic.twitter.com/hTOp50blrh — Agence France-Presse (@afpfr) June 24, 2021

Ils seront rejoints par l’acteur sud-coréen de «Parasite» Song Kang-Ho, la comédienne et productrice américaine Maggie Gyllenhaal, le cinéaste Kleber Mendonça Filho, récompensé à Cannes en 2019 en compétition, ainsi que l'Autrichienne Jessica Hausner («Little Joe»).

Marion Cotillard et Adam Driver en ouverture avec «Annette»

Signé Leos Carax, «Annette» ouvrira le Festival de Cannes le 6 juillet. Une comédie musicale avec Marion Cotillard et Adam Driver qui sortira simultanément au cinéma.

Avec ce long-métrage en anglais qui sera présenté en avant-première mondiale et en compétition, le réalisateur français signera son grand retour sur la Croisette neuf ans après «Holy Motors». Tout comme la musique, le scénario de cet «ovni» a été écrit par les Sparks, un groupe très influent.

24 films en compétition

La compétition compte de prestigieux cinéastes, certains déjà couronnés à Cannes comme l'Italien Nanni Moretti («Tre Piani»), Jacques Audiard pour «Les Olympiades» tourné dans le XIIIe arrondissement de Paris, ou Apichatpong Weerasethakul pour son premier film en anglais hors de Thaïlande («Memoria»), avec Tilda Swinton et Jeanne Balibar.

Mais elle met aussi à l'honneur des artistes comme le Marocain Nabil Ayouch, l'auteur de «Much Loved», dont le film «Haut et Fort» prend le pouls de la jeunesse marocaine et de ses aspirations, ou le Russe Kirill Serebrennikov («Petrov's Flu»), dont le fauteuil devrait rester vide car il est interdit de sortie du territoire russe. On retrouvera aussi Sean Penn, après un accueil glacial sur la Croisette en 2016 avec «The Last Face».

Un défilé de stars sur le tapis rouge

Que serait Cannes sans son tapis rouge, sa centaine de photographes mais surtout... son parterre de célébrités ? Un film en particulier, celui de l'Américain Wes Anderson, «The French Dispatch», en lice pour la Palme d'or, pourrait bien, à lui seul, répondre à cette exigence cannoise.

Tourné en France, le film du réalisateur à l'univers cinématographique burlesque et ultra-stylisé, fait place à un casting XXL dont Adrien Brody, Tilda Swinton, Bill Murray ou encore l'actrice triplement oscarisée Frances McDormand et, côté français, Léa Seydoux, Mathieu Amalric ou le Franco-Américain Timothée Chalamet.

Une édition en faveur de l'environnement

Le Festival, qui a annoncé une série d'engagements pour réduire son impact sur l'environnement, un sujet que la crise climatique rend incontournable aussi dans le milieu du cinéma, a programmé une sélection éphémère de films sur l'environnement, dont une «comédie climatique» signée Louis Garrel.

Le retour de Catherine Deneuve

C’est probablement la montée des marches la plus attendue : un an et demi après son accident vasculaire, Catherine Deneuve, âgée de 77 ans, fera son retour sur la Croisette, cinquante-sept ans après son baptême cannois pour «Les Parapluies de Cherbourg» de Jacques Demy (1964), qui avait obtenu la Palme d'or.

Habituée du Festival - sa dernière apparition remonte à 2019 lorsqu'elle a remis la Palme d'or au Sud-Coréen Bong Joon-ho pour son film «Parasite» - l'iconique actrice française aux 140 films, qui n'a jamais été primée à Cannes, est à l'affiche du film d'Emmanuelle Bercot «De son vivant», qui sera présenté hors compétition.

Une palme d'or d'honneur pour Jodie Foster et Marco Bellocchio

Après Clint Eastwood, Agnès Varda ou encore Bernardo Bertolucci, ce sera au tour de Jodie Foster de recevoir une Palme d’or d’honneur lors du prochain Festival de Cannes. Cette récompense «salue un parcours artistique brillant, une personnalité rare et un engagement discret mais affirmé pour les grands sujets de notre époque», ont expliqué les organisateurs.

En 2001, l'actrice avait renoncé «la mort dans l'âme» à présider le jury du 54e Festival de Cannes pour tourner un thriller avec David Fincher. Francophile, l'interprète de classiques du cinéma comme «Taxi Driver» (1976) ou «Le Silence des agneaux» (1991) a aussi tourné en français dans «Moi, fleur bleue» d'Eric Le Hung (1977), «Le sang des autres» de Claude Chabrol (1984), et «Un long dimanche de fiançailles» (2004) de Jean-Pierre Jeunet.

Outre Jodie Foster, le réalisateur italien Marco Bellocchio recevra aussi une Palme d'Or d'honneur pour ces cinquante années de carrière. Il dévoilera son documentaire «Marx peut attendre», qui revient sur le suicide de son frère jumeau.

OSS 117, invité de la soirée de clôture

Pour clôturer les festivités, la comédie d'espionnage parodique «OSS 117 : Alerte rouge en Afrique noire» sera projetée en «dernière séance» dans le Grand Théâtre Lumière, à l’issue du palmarès le 17 juillet.

OSS 117 Alerte rouge en Afrique noire de Nicolas Bedos, avec Jean Dujardin : #DernièreSéance de #Cannes2021 ! Le nouvel épisode d’OSS sera projeté en avant-première le 17/07 à l'issue du Palmarès, en espérant que Spike Lee ne le verra pas.

https://t.co/QbG5dZrObp pic.twitter.com/tWhTmK2HZU — Festival de Cannes (@Festival__C) June 25, 2021

Ces nouvelles aventures d’Hubert Bonisseur de la Bath, alias OSS 117, interprété par Jean Dujardin, avec Fatou N’Diaye, Pierre Niney, sont réalisées par Nicolas Bedos d’après un scénario de Jean-François Halin.