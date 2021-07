«Black Widow» : Scarlett Johansson fait ses adieux à l'héroïne de Marvel dans une aventure en solo

Alors que Daniel Craig fera ses adieux à James Bond en octobre, Scarlett Johansson s’apprête elle aussi à dire au revoir à la Veuve noir, personnage emblématique de l’univers Marvel. «Black Widow» sort en effet en salles ce mercredi 7 juillet.

Cela fait plus de dix ans que la star américaine endosse le costume de cette super-héroïne du MCU, depuis sa première apparition en 2010 dans «Iron Man 2» de Jon Favreau. En cette année 2021, l’heure est venue pour Scarlett Johansson de tirer sa révérence avec une première aventure solo baptisée «Black Widow».

«Ça fait du bien de quitter une fête quand elle bat encore son plein et je pense que ce film donne vraiment l'impression d'être vivant, excitant et puissant et j'en suis sincèrement fière. Je suis très heureuse du travail que nous avons fait pendant cette décennie. Même si cela reste un pincement au cœur de dire «Au revoir», si tu aimes quelque chose, tu dois savoir lui rendre sa liberté !», a expliqué l’actrice de 36 ans à CBM.

Qui est la vraie Black Widow ?

Ce long-métrage, dont l’intrigue se situe entre «Captain America : Civil War» et «Avengers : Infinity War», se concentre sur Natasha Romanoff, alias Black Widow, et son histoire personnelle... avant qu'elle ne se sacrifie dans «Avengers : Endgame». «Le mystère qui (l’)entoure est irrésistiblement attirant, avoue le scénariste Eric Pearson. Parmi tous les Avengers, c’est elle qui a révélé le moins de choses personnelles depuis que nous la connaissons. Elle n’est pas ce qu’elle dit être dans «Iron Man 2». Elle choisit de cacher son passé et son identité au public et aux autres personnages. Dans «Black Widow», nous levons le voile sur son passé et révélons ce qui l’a conduite à vouloir rester si secrète».

Ce premier film de la phase 4 de l’Univers Cinématographique Marvel se présente comme un thriller d’espionnage aux scènes d’action efficaces et autres courses-poursuites. L’espionne d’origine russe passée aux Etats-Unis, est confrontée à son passé lorsqu’elle croise sa sœur Yelena Belova dans le cadre d'une mission. Ennemies, elles devront néanmoins faire équipe pour démanteler un complot et lutter contre Taskmaster. Dans ces nouvelles aventures, la super-héroïne féministe s’émancipe et se taille une place de choix dans un univers masculin.

S’il respecte à la lettre le cahier des charges de Marvel avec beaucoup d’action, une bonne dose d’humour, mais peu de fantastique, «Black Widow», qui est construit sur une trame plutôt classique, est servi par un brillant casting. Florence Pugh («Midsommar») en sœur ennemie et David Harbour («Stanger Things») dans la peau du Red Guardian ne laisseront pas les fans indifférents... le vrai coup de cœur de la rédaction.