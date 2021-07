Stefano Di Battista en concert hommage à Ennio Morricone et « son style magique»

La disparition d'Ennio Morricone, le 6 juillet 2020, en pleine pandémie de coronavirus, avait marqué de nombreuses générations de musiciens comme de cinéphiles. Un an après, alors que les concerts avec public peuvent enfin reprendre, Stefano Di Battista - qui a collaboré avec lui sur son dernier album Morricone Stories - sera justement sur la scène du New Morning, à Paris, pour partager avec les spectateurs un peu de la magie qui caractérisait chacune des compositions du maestro.

Pour l'occasion, le saxophoniste italien revient sur son coup de foudre pour le travail d'Ennio Morricone, véritable icône de l'autre côté des Alpes, mais aussi sur les ingrédients si particuliers qui faisait de la musique du maestro quelque chose d'unique et de reconnaissable à coup sûr.

Comment pourrait-on définir le Style Ennio Morricone ?

Stefano Di Battista : D’abord, c’est un style « magique ». Il a une caractéristique incroyable, dans ses compositions, il a une façon fantastique de placer les notes les unes après les autres. Si tu écoutes le «Deborah’s theme» du film Il était une fois en Amérique, de Sergio Leone, on peut remarquer le peu de notes, d’effets utilisés pour susciter l’émotion. Il avait quelque chose de spécial dans cette simplicité.

Pour un artiste de jazz comme vous, qu’est-ce qui résonnait dans la musique de Morricone, avant de vous pencher réellement sur son travail ?

S.D.B. : Cette musique, comme beaucoup d’Italiens, je l’écoute depuis que je suis tout petit. Mon rapport à elle a donc beaucoup changé au fil du temps. J’ai commencé avec le jazz, Charlie Parker, Cannonball Adderley…Quand j’étais petit, je n’étais pas forcément très sensible à la « grande musique » de cinéma, mais avec les années, je me suis rapproché beaucoup de ce genre. Et plus le temps passe, plus je me sens attiré par cette simplicité qui caractérise Ennio Morricone. J’ai eu la même chose avec Luis Armstrong. Je n’étais pas fan petit, j’étais plus proche du jazz moderne. Mais désormais, je me sens touché quand j’écoute leur musique. Les choses simples me captivent désormais.

Comment l’avez-vous découvert ?

Le premier souvenir de la musique de Morricone, c’est dans Il était une fois en Amérique. Ces histoires de gangsters me fascinaient enfant, ce monde un peu aventureux. Mais en même temps, au fil du temps, j’ai compris à quel point la musique renforçait le pouvoir de certaines scènes, comme celles entre Robert de Niro et sa femme. C’est après coup que j’ai compris pourquoi ce film m’a « capturé ». La musique était d'un aussi haut niveau que le film, avec la même puissance évocatrice. Leone et Morricone étaient vraiment ensembles sur ce film, pour un résultat parfait. Dans certains films, la musique est tellement évocatrice, marquante, que c’est comme dans un film muet. En sortant de la salle, vous êtes plus marqué par la musique que par l'histoire.

Comment est née votre relation avec Ennio Morricone ?

Je l’ai rencontré par hasard, lors d’une fête pour célébrer un César qu’il avait reçu. Dans ce diner, j’ai pu lui parler. C’est un Romain, comme moi, avec cette simplicité qui les caractérisent. Il a dû me trouver sympathique, tout simplement, content de trouver un compatriote. Un ami m’a présenté comme ce jeune italien qui joue bien du jazz. Alors Morricone a voulu un peu « tester » ce que savait faire ce jeune italien. Quand il a su que j’avais amené mon saxophone, il m’a écrit en quelques instants un morceau pendant qu’il mangeait, qu’il m’a demandé de jouer, devant tout le monde. Il s’est mis au piano, je n’en croyait pas mes yeux. Intimidé, j’essayais de regarder par-dessus son épaule, pour voir quelle partition il me réservait et si j’allais réussir à le jouer. L’octave était très haute, alors j’ai voulu jouer avec une octave plus bas. (séquence à voir ci-dessous, à partir de 3'20.)

Il m’a dit alors : « Ok Stephano, je comprends, tu es Romain, mais moi aussi je suis Romain, alors s’il te plait, joue la musique comme elle est écrite. Je lui ai répondu, gêné « Ah ok, maestro excusez-moi ! ». Et puis on l’a joué devant tout le monde, c’était une expérience inoubliable. Il était très simple comme personne, prêt à aider, à rendre service. Il voulait toujours être le plus simple et le plus normal possible. Mais il savait bien que c’était difficile d’être normal et en même temps le « maestro » Morricone.

Comment s’est déroulée votre collaboration ? La forme jazz l’attirait ?

Un jour, je lui ai fait savoir que j’aimerais faire un disque autour de sa musique. Il m’a répondu « Non Stephano, laisse tomber !, fais donc ta musique à toi !» A départ, il ne voulait pas trop que je m’engage sur cette aventure. Il avait entendu quelques disques avec ses musiques interprêtées en version jazz, et il n’était pas très fou de cette idée là, peut-être pas très content que des jazzmen aient touché à ses partitions. Parfois, c’est vrai, les jazzmen s’emparent d’une musique et la transforment vraiment, et ça n’était pas trop son truc. Il y avait une certaine méfiance de sa part.

Mais vous avez réussi à le convaincre pour l'album Morricone stories !

Quand il s’est décidé, il m’a donné des conseils,mais sans me le dire. J’ai compris que pour lui, il était fondamental de respecter le tempo, la mélodie, et l’harmonie. Malheureusement, et ça reste une énorme déception, il est mort avant que le disque ne sorte en avril, alors qu’il était quasiment prêt. On a eu le temps de faire ensemble l’essentiel. Mais j’ai eu un peu peur de cette album, parce que je ne voulais pas toucher trop à la partition. Alors quand mes « fantômes » musicaux, comme Charlie Parker ou John Coltrane, s’invitaient dans mon jeu et complexifiaient l’enssemble, je devais faire attention à calmer tout ça. L’excitation dans laquelle j’étais risquait de me faire partir trop loin, dans les solos par exemple. J’essayais de jouer la mélodie comme si j’étais dans le film.

Dans les plus de 500 musiques de film qu’a pu composer Ennio Morricone, quels sont les morceaux qui vous ont le plus marqué ?

Ce qui m’a surtout marqué chez lui, c’est cette capacité à mêlanger une musique classique, typique de la musique de film orchestrale, avec des éléments ou des instruments inattendus, un peu folkloriques. Il y a comme un souffle, un détail qui attire l’oreille, à l’image de ce qu'il a fait pour Peur sur la ville, ou encore Le bon, la brute et le truand. C’est quelque chose qui porte la compostion de Morricone, qui la caractérise.

Le morceau qui m’a vraiment marqué est tiré d’un film un peu oublié de 1972, La Cosa Buffa (La Drôle d’affaire), dans lequel joue un vieux chanteur italien, Gianni Morandi. Il y a une mélodie étonnante, très agréable à jouer au saxophone. C’est celle qui m’a le plus étonnée de la part du Maestro.

Que représente Morricone pour les Italiens ?

Quand on parle de cet homme-là, les gens sont tout simplement contents d’être italiens, avec sans doute un peu de fierté. C’est quelque chose qui nous donne un peu de prestige. Je crois que de manière générale, tout le monde adorait Ennio Morricone.

La tournée de concerts que vous allez enfin pouvoir donner en public sera-t-elle un hommage au compositeur, disparu en pleine pandémie sans que l’on puisse le célébrer à sa juste valeur ?

C’est un peu ça. C’est le privilège d’avoir eu l’opportunité de travailler avec lui, de l’avoir fait, et la joie de le montrer enfin au public. C’est un disque à moi, mais il est en fait à tout le monde. Ce n’est pas mon disque, mais de la musique que je partage avec tous les gens qui ont adoré cet homme. J’ai juste joué du saxophone là-dessus, eje suis heureux de partager le résultat sur scène avec mes amis André Ceccarelli à la batterie, Fred Nardin au piano, et Daniele Sorrentino à la contrebasse.

Cette expérience vous a-t-elle donné envie de prolonger l’expérience et de faire plus de musiques pour des films ?

C’est fascinant de faire ça. Mais quand on joue du Ennio Morricone, c’est difficile ! Quand on voit avec quel talent il était capable d’assembler 4 notes, et de donner ce résultat, on se dit que ça ne va pas être facile ! En même temps, il te donne l’énergie pour vouloir le faire. C’est un rêve de pouvoir entrer dans un tel univers, se dire que notre musique va s’inviter dans une salle de cinéma. J’ai déjà eu une expérience de ce genre. Et c’est réellement un rêve que je ne peux pas m’empêcher d’avoir.

«Morricone Stories», musique Ennio Morricone, arrangements Stefano Di Battista et Fred Nardin, Label Warner Music Germany. En concert le 5 juillet au New Morning (Paris), puis en tournée dans toute la France.