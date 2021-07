Richard Donner : Hollywood dit adieu au réalisateur de Superman, L'Arme fatale, Les Goonies

C’est un géant du cinéma qui vient de nous quitter. Réalisateur de Superman, de L’Arme fatale ou encore des Goonies, le réalisateur s’est éteint à l’âge de 91 ans. Une information révélée par son épouse, Lauren Schuler Donner, qui n’a pas précisé les causes du décès.

«Il était un homme merveilleux. J’ai été très chanceuse. Mais il était très malade, et il était temps pour lui de partir», a confié la femme de Richard Donner au site américain Deadline. «Être dans son cercle, c’était comme traîner avec votre entraîneur favori, le professeur le plus intelligent, l’ami le plus attachant», a réagi pour sa part Steven Spielberg, auteur du scénario du film Les Goonies sorti en 1985.

Fil d’un fabricant de meubles à Manhattan, Richard Donner a commencé sa carrière devant la caméra, avant de rapidement se tourner vers la réalisation. Et plus tard la production. Il fait ses débuts à la télévision avec la mise en scène de séries incontournables telles que Perry Mason, Les mystères de l’Ouest, Les rues de San Francisco, Kojack, Au nom de la loi ou encore La quatrième dimension.

La transition de Richard Donner au cinéma est «spectaculaire» précise le site américain The Hollywood Reporter. Son premier succès sera La malédiction, un film d’horreur réalisé en 1976. Deux ans plus tard, il dirige Christopher Reeve dans le premier Superman, un acteur qu’il choisira personnellement.

Après Le joujou en 1982 et Les Gonnies en 1985, Richard Donner se démarque avec L’Arme fatale dont la franchise permettra à Mel Gibson de devenir une star internationale. «J’avais toujours voulu faire un film d’action mais les scénarios que je voyais proposaient juste de l’action gratuite, sans personnage intéressant et j’ai toujours pensé que si le spectateur n’était pas intéressé par les personnages, il se moquerait des scènes d’action», expliquait-il selon The Hollywood Reporter. «Mon cœur est brisé», a confié Danny Glover, le camarade de jeu de Mel Gibson à l’écran en apprenant le décès du réalisateur.

Mel Gibson a également rendu hommage au réalisateur : «Donner ! Mon ami, mon mentor. Oh, les choses que j’ai apprises de lui ! Il a sapé son propre talent et sa propre grandeur avec une énorme dose d’humilité en se qualifiant de 'simple agent de la circulation'. Il laissait son ego à la porte et demandait aux autres de faire de même. Il était magnanime de cœur et d’esprit, ce qu’il donnait généreusement à tous ceux qui le connaissaient. Si nous empilions toutes les bonnes actions qu’il a faites, cela s’étendrait jusqu’à un endroit inexploré du firmament. Il me manquera cruellement, avec toute sa sagesse et son esprit espiègle».