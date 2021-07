Direct - Festival de Cannes : Sophie Marceau attendue ce soir sur le tapis rouge

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival de Cannes signe son grand retour cette année avec une 74e édition qui se tient jusqu'au 17 juillet. Films en compétition, tapis rouge et confidences de stars en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNEWS.

09h40

Avis à tous ceux qui ont adoré son film «Parasite», lauréat de la Palme d'or en 2019. Le réalisateur Bong Joon-ho donnera une leçon de cinéma à 11h en direct de la salle Buñuel au sein du Palais. Pour y participer, il faudra être muni d'un billet ou d'une accréditation... et surtout faire preuve de patience.

Quelle chance ! Vous avez « Rendez-vous avec… » Bong Joon ho ! Le lauréat de la Palme d’or 2019 vient livrer les secrets de son cinéma, en salle Buñuel aujourd’hui à 11h ! Accès sur billetterie en ligne et présentation du badge. #Cannes2021 pic.twitter.com/hDk5sT8BKl — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 7, 2021

9h15

Tous les regards seront tournés ce mercredi soir sur Sophie Marceau. L'actrice française montera en effet les marches du Palais des Festivals pour présenter le film en compétition de François Ozon, «Tout s'est bien passé». Une comédie dramatique qui sortira le 22 septembre au cinéma, et dans laquelle elle partage l'affiche avec André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte Rampling, Grégory Gadebois et Eric Caravaca.

Mercredi 07 Juillet – J1



Au programme dans les salles de #Cannes2021 aujourd’hui !



----



D1 #Cannes2021



Discover the screenings schedule of this day July 7!

https://t.co/UeLHpW45R4 pic.twitter.com/JWuWWf06UN — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 7, 2021

L'ancienne star de «La Boum» a connu quelques déconvenues sur la Croisette, notamment en 1999 lorsqu'elle a été huée après son discours confus lors de la remise de la Palme d'or aux frères Dardenne pour «Rosetta».