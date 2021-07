Festival d'Avignon : les spectacles les plus attendus à voir dans le OFF

Le Off d’Avignon débute ce mercredi 7 juillet. Bien que le plus grand festival de théâtre au monde accueille un peu moins de pièces cette année - 1070 contre 1592 en 2019, année record - il n’en reste pas moins difficile de faire son choix.

Les compagnies et les artistes s’y pressent, les affiches investissent les murs de la Cité des Papes par milliers. Entre avant-première, rodage, tête d'affiche et création attendue, les sept spectacles sélectionnés ne devraient pas manquer de faire parler d'eux cette année. Parmi eux : le nouveau one man d'Alex Vizorek, la première pièce d'Arthur Jugnot en tant qu'auteur, la nouvelle création de Zabou Breitman sur Dorothy Parker, ou encore le nouveau projet de Benoit Solès après «La machine de Turing» et ses quatre Molières. Sans oublier Guy Carlier ou encore Gerard Holtz, qui partagera son amour du sport sur scène. Le sport et la passion, deux sujets qui eux aussi ont inspiré Elodie Menant, Molière de la révélation féminine en 2020.

Alex Vizorek, dernier rodage

On ne l’attendait plus. Alors que les représentations de son nouveau one man show ont été repoussées à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire, ça y est, Alex Vizorek présentera son spectacle «Ad vitam» cet été à Avignon. Un spectacle déjà programmé l’année dernière avant l’annulation du festival. C’est au théâtre des Béliers que l’humoriste opèrera les derniers réglages de ce deuxième seul en scène, qu’il reprendra à Paris à partir du 13 octobre.

Car après avoir joué pendant dix ans son premier one man « Alex Vizorek est une œuvre d’art», décryptant comme personne le monde de l'art, l’humoriste est bien décidé à tourner la page. Cette fois, le chroniqueur de «Par Jupiter !» sur France Inter s’attèle à un nouveau sujet ambitieux et surtout « concernant pas mal de gens », selon lui : la mort. Ça promet.

Ad Vitam, du 7 au 31 juillet, Théâtre des Béliers.

Zabou Breitman présente Dorothy, sa dernière création

Habituée du festival, Zabou Breitman est comme un poisson dans l’eau à Avignon. L’actrice et réalisatrice y présentera, cette année encore, sa dernière création : « Dorothy ». L’histoire de Dorothy Parker - femme hors du commun, romancière, poétesse, intellectuelle, grande plume du New Yorker morte dans la solitude – que Zabou Breitman fait revivre en s’appuyant sur cinq de ses nouvelles. Un texte que Zabou Breitman met elle-même en scène et qu’elle interprète. Créé au festival d’Anjou en juin, le spectacle est dévoilé pour la première fois à Avignon avant d’être à l’affiche du théâtre de la Porte Saint Martin, à Paris, à la rentrée.

Pour les familles cette fois, la réalisatrice engagée mettra également en scène «Thélonius et Lola», une pièce tout public à partir de 8 ans, qu’elle a adapté du roman jeunesse de Serge Kribus. Un récit contemporain qui raconte la belle rencontre entre une petite fille et un chien des rues, qui chante et parle chien, chat et français, alors même qu’une loi, visant à expulser les chiens sans collier, vient d’être votée.

Dorothy, du 7 au 31 juillet, Théâtre du Chêne noir.

La première pièce signée Arthur Jugnot

Comédien, metteur en scène, directeur de théâtre, Arthur Jugnot cumule les casquettes avec succès. Cet été, il endosse un nouveau rôle et signe sa première pièce : « Saint Exupéry, le mystère de l’aviateur ». Un nouveau défi pour le jeune quadra, dévoilé dans son théâtre avignonnais. Ce texte co-écrit avec Flavie Péan entremêle la grande histoire, celle d’Antoine de Saint Exupéry, à celle, des décennies plus tard, d’un père et de son ado en conflit. Un récit qui, entre flash-back et histoire vraie, déroule le fil de l’incroyable destin du père du Petit Prince.

Saint Exupéry le mystère de l'aviateur, du 7 au 31 juillet, Théâtre des Béliers.

Les petits secrets sportifs de Gérard Holtz

La grande histoire du sport racontée. Le journaliste sportif Gérard Holtz plonge dans sa mémoire et dévoile pour la première fois à Avignon « Vive le sport … et ses petits secrets ». L’occasion pour le septuagénaire de partager les coulisses du monde sportif à travers une foule d’histoires, racontées sans nul doute avec passion. De la naissance du Tour de France à la misogynie de Pierre de Coubertin, des tricheries incroyables - comme celle de la championne Olympique Stella Walsh qui était en fait un homme - aux anecdotes peu connues, Gérard Holtz conte la grande histoire du sport. Saviez-vous, par exemple, pourquoi le Tour de France n'est pas passé par la Côte d'Azur durant plusieurs années ? Pour une histoire de baignade des coureurs ! Autant de secrets et d'anecdotes que ce passionné révèle sur une mise en scène de Muriel Mayette-Holtz, son épouse et ex-administratrice de la Comédie-Française.

Vive le sport... et ses petist secrets !, du 7 au 31 juillet, Théâtre Actuel.

APRÈS «LA MACHINE DE TURING», La nouvelle pièce de Benoît Solès

Après le succès de «La machine de Turing» et ses quatre Molières en 2019, dont celui du comédien et de l’auteur francophone vivant pour Benoit Solès et celui de la mise en scène pour Tristan Petigirard, Benoît Solès s’est remis à l’ouvrage. Il présente à Avignon sa nouvelle création, « La maison du loup », et signe un nouvelle collaboration avec Tristan Petitgirard. Après avoir marché dans les pas d’Alan Turing, mathématicien qui a brisé le code secret de l'Enigma allemande, le duo s’inscrit cette fois dans ceux de l’écrivain Jack London.

Le père de Croc-blanc est en mal d’inspiration et sa femme décide d’inviter dans leur maison Ed Morrell, ancien forçat, qui depuis sa libération se bat pour éviter la peine de mort à son ami Jacob Heimer. Alors qu’Ed Morrell inspira le héros de l’un des chefs-d’œuvre de Jack London, «Le vagabond des étoiles», Benoît Solès s'est imaginé cette rencontre, celle qui lui redonna l'étincelle pour écrire, un soir d’été, dans cette maison du loup.

La maison du loup, du 7 au 31 juillet, Théâtre du Chêne noir.

Après ses deux molières, Elodie Menant dévoile une histoire de passion

Elle aussi a raflé deux Molières - révélation féminine 2020 et meilleur spectacle musical - avec sa précédente création «Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty?». Elodie Menant est de retour à Avignon avec «Je ne cours pas, je vole !». Une histoire qui s'annonce poignante, celle de Julie Linard, 23 ans, qui depuis 12 ans s'entraîne pour être médaille d'or du 800 mètres aux Jeux Olympiques. L'histoire d'une passion, du dépassement de soi, l'histoire d'une famille également alors que son frère est atteint d'une maladie qui l'empêche de faire du sport. Mais au final, pour qui Julie s'entraîne-t-elle tant ? Dans ce spectacle mêlant théâtre, danse contemporaine et hip hop, six comédiens camperont une vingtaine de personnages. On y croisera Usain Bolt, Laure Manaudou ou encore Rafael Nadal. Et parce que l'on ne change pas une équipe qui gagne, Johanna Boyé mettra en scène ce nouveau challenge après «Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty?».

Elodie Menant - Je ne cours pas je vole from Atelier Théâtre Actuel on Vimeo.

Je ne cours pas, je vole, du 7 au 31 juillet, Théâtre du Roi René.

Le deuxième seul en scène de Guy Carlier

Guy Carlier est de retour sur les planches. Dix ans après « Ici et maintenant », son premier one man show grâce auquel il avait réalisé un rêve de gosse, monter sur scène, le chroniqueur radio et télévision à succès récidive. Il présente à Avignon son deuxième spectacle : « Guy Carlier dans Carl et Guitou ». Un seul en scène à nouveau co-écrit et mis en scène par son comparse François Rollin, dans lequel il imagine une histoire fantasque et touchante. Celle d’un homme, la sienne, qui suite à une erreur de dosage de Dieu, voit cohabiter dans son corps volumineux deux hommes : Carl dont les vannes vachardes ont fait son succès, et le gentil Guitou, triste, et qui mange pour oublier. Un récit qui bascule quand Guitou décide de prendre le pas sur Carl afin de réenchanter le monde.

Guy Carlier, du 7 au 30 juillet, Theâtre du Chien qui fume.