«Le genou d'Ahed», le film plaidoyer pour une nation libre de Nadav Lapid

En compétition officielle à Cannes pour la première fois, le cinéaste israélien Nadav Lapid, Ours d'or à Berlin pour «Synonymes», aborde avec «Le genou d'Ahed», des thématiques sensibles.

Sur le fil du rasoir, le réalisateur évoque ce qu'il estime être une censure de l'État quant à la liberté de création des artistes israéliens en 2020 (le film ayant été tourné avant le changement de gouvernement en Israël, on peut désormais s'interroger sur la pérennité de la question).

On y suit, dans le sud du pays, dans le désert de la Arava, un cinéaste relativement célèbre qui s'apprête à présenter son dernier film au public d'une petite commune isolée. Sur place, il rencontre la déléguée du Ministère de la Culture avec qui il devra composer pour espérer recevoir toute subvention publique.

Il devine progressivement que cette dernière n'a pas forcément les idées arrêtées qu'elle est censée défendre d'un point de vue professionnel. Commencera alors un jeu sado-masochiste entre les certitudes apparentes de l'une et les traumas de l'autre...

Une parabole de la situation israélienne

Parabole sur les dilemmes et les contradictions d'Israël, manifeste humaniste et universel, plaidoyer pour une Nation autre, Nadav Lapid n'hésite pas à forcer la dose démonstrative et parfois outrancière au risque de la caricature.

Il n'empêche, la rage intérieure et la saine révolte qui l'animent sont portées ici par deux formidables acteurs totalement investis, comme en mission : Avshalom Pollak et Nur Fibak.

Les dialogues passionnés, la mise en scène frénétique et l'écriture singulière finissent de conférer à ce film teigneux, une patte créatrice et alarmiste à la fois.