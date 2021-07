Amir dévoile sa collaboration surprise avec Sia

Depuis 2014 et sa participation à The Voice, Amir a parcouru du chemin. Il vient de dévoiler sa prochaine collaboration et elle est de taille. Il s'agit de la star australienne Sia.

Une annonce faite par surprise sur son compte Instagram dans une publication qui ne laisse aucune place au doute. Amir, a publié un montage photo mettant en scène l'artiste Sia, flottant sur un fond bleu et reconnaissable à son incontournable carré blanc et noir. Un cliché accompagné du message : SIA X AMIR // 1+1 et d'une date 13.07.21.

Le duo s'apprête donc à reprendre le titre «1+1», chanté à l'origine par Kate Hudson dans le premier long métrage de Sia : «Music», sorti cette année.

Une annonce bien orchestrée

Amir, prix de la révélation francophone et de la chanson française de l'année en 2016 lors des NRJ Music Awards, avait déjà semé quelques indices un peu plus tôt dans la semaine en partageant une photo de lui avec un t-shirt clin d'oeil au film de Sia. Il avait alors écrit «bien rentré, déjà très impatient».

Il ne lui reste plus que quelques jours à attendre. Le single sortira, comme l'a annoncé le chanteur, le 13 juillet prochain.