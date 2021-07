Direct - Festival de Cannes : Virginie Efira va-t-elle choquer la Croisette avec le film «Benedetta» ?

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival de Cannes signe son grand retour cette année avec une 74e édition qui se tient jusqu'au 17 juillet. Films en compétition, tapis rouge et confidences de stars en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNEWS.

La comédienne Virginie Efira est très attendue ce vendredi soir avec le film sulfureux «Benedetta» - maintes fois repoussé et en compétition cette année - dans lequel elle incarne une nonne mystique et lesbienne qui scandalisa l'Italie du 17e siècle.

A 44 ans, l’actrice est en lice pour le prix d’interprétation féminine. Elle sera accompagnée sur le tapis rouge du réalisateur Paul Verhoeven, 82 ans, qui garde son goût pour la provocation. Le public peut également découvrir le film ce vendredi au cinéma.

Capture bande-annonce "Où est Anne Franck!"

L’équipe du film « Où est Anne Franck ! » monte les marches du festival. Projeté en sélection officielle hors compétition, le long métrage d'animation a été réalisé par l’Israélien Ari Folman et mets en image Kitty, l’amie imaginaire d’Anne Franck à qui était dédié le célèbre journal. Munie du précieux manuscrit, qui rappelle ce qu’Anne a vécu il y a plus de 75 ans, Kitty se lance à sa recherche en compagnie de son nouvel ami Peter, qui vient en aide aux réfugiés clandestins ; elle découvre alors sidérée qu’Anne est à la fois partout et nulle part.

#Cannes2021 en direct !



Suivez la montée des Marches de WHERE IS ANNE FRANK (OÙ EST ANNE FRANK !) de Ari FOLMAN



----

#Cannes2021 is live!



Follow the red Carpet of WHERE IS ANNE FRANK by Ari FOLMAN

https://t.co/HpWGxuy5R8

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 9, 2021