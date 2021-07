DJ Hamida, artiste-producteur : «en musique, tout va très vite»

DJ Hamida, «l’artiste de l’été» depuis plusieurs années, signe son retour ce vendredi avec «Sunshine». L’occasion pour lui de revenir sur sa passion et la période compliquée que la musique a traversé.

Le célèbre DJ, de son vrai nom Ahmed Sidi Taanoun, est donc de retour après des mois de confinement. Son nouvel opus, dans lequel on retrouve ISK, LECK, Cheb Bello, sent bon l’été et devrait faire son effet auprès des fans.

Même si ce n’est pas le premier, on imagine que c’est toujours un plaisir de sortir un nouvel album ?

C’est en effet toujours un plaisir et une joie de sortir un nouvel album. Cette année, en plus, c’est assez particulier. C’est le premier post-Covid-19. Et je dois avouer qu’il y a un peu de stress par rapport au précédent.

Pourquoi ?

Le format n’est pas le même, il y a des nouveautés. Sans oublier que la Terre s’est arrêtée de tourner pendant un moment, le monde a «changé». On vient de vivre une pandémie mondiale, dans laquelle nous sommes encore, et forcément on ne sait pas comment vont les gens vont recevoir cet album. Et en musique, tout va très vite.

Justement, tu as changé de nom pour passer de «A la bien Mix Party» à Sunshine…

Il était temps de changer. «A la bien», c’est quand même depuis 2007 ! Nous sommes en 2021, au bout d’un moment, il faut du changement. Pourquoi Sunshine ? C’est le nom du titre de Fat Joe avec DJ Khaled et Amorphous sorti récemment. Je suis fan de funk et je me suis dit «Allez, Sunshine, c’est parfait !».

Après tout ce temps, comment arrives-tu à convaincre encore autant d’artistes à participer à tes albums ?

C’est une très bonne question. Je suis content que les artistes soient toujours aussi enthousiastes de participer. Par exemple, ISK était ravi. Il écoute mes sons depuis des années. C’est grâce à mon bagage que j’y arrive.

Comme toujours, en plus des sons, il y a des références au Maroc.

Avec la pandémie et les frontières fermées et les complications pour que les gens puissent se rendent au Maroc, je me suis dit : «vous ne pouvez pas aller au Maroc ? Le Maroc va venir à vous.» C’est aussi pour ça qu’il y a eu ce clin d’œil avec le fameux taxi marocain que l’on retrouve dans l’intro de «Sunshine».