JO de Paris : Woodkid ouvrira les festivités avec un concert le 8 août

Le français Woodkid sera chargé de lancer en musique les JO 2024 de Paris lors d’un concert prévu le 8 aout prochain au Trocadéro.

Alors que le même jour aura lieu la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques et Paralympiques de Tokyo, cette journée signe officiellement l’entrée de la France en tant que pays hôte pour les prochains jeux d’été prévus en 2024.

Et c’est l’auteur, compositeur et interprète français Woodkid, épaulé de deux formations musicales de Radio France, l'Orchestre National de France et la Maîtrise de Radio France qui a été choisi pour composer la B.O. de ce passage de témoin. Pour marquer l'évènement, le surdoué français donnera également un concert gratuit à Paris, le 8 août, au Live des Jeux des jardins du Trocadéro (où une fan zone, non loin de la Tour Eiffel, dédiée aux JO est prévue cet été).

«C'est avec honneur et émotion que j'ai accepté l'invitation à construire la première prise de parole artistique des Jeux de Paris 2024», a commenté l'artiste dans un communiqué.

Un artiste international reconnu

Yann Lemoine alias Woodkid a été nominé trois fois aux Grammy Awards et s’est fait connaitre en réalisant notamment des clips avec des stars comme Lana del Rey, Katy Perry ou encore Drake. Bien que ce touche-à-tout n’ai sorti que deux magistraux albums son succès est reconnu internationalement. Il a notamment composé un EP en 2019 pour Nicolas Ghesquière, directeur artistique de Louis Vuitton. Une collaboration unique présentée lors du défilé automne-hiver 2020-2021 où 300 choristes ont donné vie à la composition de l’artiste.

Son titre spécial JO (produit par Universal Music France/Virgin Records) sera disponible sur les plateformes de streaming dès le 6 août prochain.