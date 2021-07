Festival de Cannes 2021 : Léa Seydoux positive au coronavirus, sa venue incertaine

Très attendue pour la 74ème édition du Festival de Cannes, la venue de Léa Seydoux est désormais incertaine, puisque l’actrice française a été testée positive au Covid-19.

«Lea est asymptomatique et vaccinée, elle fait un test tous les jours et attend les instructions de son médecin (pour savoir si elle pourra aller à Cannes)», a en effet rapporté une source proche de la star au Parisien, confirmant une révélation du magazine Variety. Afin d’éviter toute propagation du virus, Léa Seydoux se serait ainsi isolée à son domicile parisien depuis plus d’une semaine.

Ce diagnostic vient donc perturber l’organisation de l’événement dans la mesure où l’actrice de 36 ans est à l’affiche de quatre films. «The French Dispatch» de Wes Anderson, «L’histoire de ma femme» d’Ildiko Enyedi, «France» de Bruno Dumont, dans lequel elle tient le rôle principal, et enfin «Tromperie» d’Arnaud Desplechin.

Attendue pour monter quatre fois les marches, dont trois pour des films qui se trouvent en compétition, la présence de Léa Seydoux reste encore très hypothétique.

Cela d’autant plus qu’en raison de la pandémie, le Festival se tient cette année sous de strictes conditions sanitaires. Le port du masque est bien évidement obligatoire dans toute l’enceinte du Palais des Festivals, mais un pass sanitaire, un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 48 heures sont également réclamés pour accéder à l’événement. De plus, un dispositif de test rapide et gratuit a été mis en place sur les lieux.