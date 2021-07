Le son de NTM a résonné sur les marches du Palais des Festivals

Joey Starr et toute l’équipe du film «Suprêmes», présenté samedi soir au 74e Festival de Cannes, ont assuré le show sur les marches du Palais des Festivals. Face à un public survolté, ils ont imposé le «Seine Saint-Denis Style», en hommage à NTM.

Ce long-métrage réalisé par Audrey Estrougo et avec les comédiens Théo Christine et Sandor Funtek dans la peau de Joey Starr et Kool Shen, sortira sur les écrans le 24 novembre. Samedi soir, tous ont mis le feu à la Croisette lors de la séance de minuit.

Le cofondateur du groupe phare du rap français Joey Starr, qui était présent un peu plus tôt pour défendre le film de Samuel Benchetrit «Cette musique ne joue pour personne», faisait partie de la fête et n’a pas caché sa fierté de voir NTM à Cannes.

NTM à Cannes, le retour de Queen Catherine Deneuve, Sean Penn et sa fille, c'est dans le Daily Cannes #05 ! #Cannes2021 pic.twitter.com/aIJz4SiiHG — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) July 11, 2021

«Que demande le peuple ?», a-t-il lancé sur le tapis rouge à Canal+.

«Suprêmes» revient sur les débuts de la formation du «9-3» à la fin des années 1980 et leur premier Zénith.