Daniel Auteuil donne un nouveau tournant à sa carrière et investit les Francofolies

L’acteur césarisé ajoute une nouvelle corde à son arc. A 71 ans, Daniel Auteuil se produira aux Francofolies demain et après-demain les 13 et 14 juillet avant de lancer son premier album à la rentrée.

Une première participation aux Franco de La Rochelle dont l’artiste s’est enthousiasmé dans les colonnes du JDD. « Les francos c’est comme le festival de Cannes, j’ai l’impression d’avoir décroché mon diplôme d’auteur-compositeur-interprète » a partagé l’acteur qui montera sur scène dès demain. Deux soirs durant, l’interprète de «Jean de Florette», «Manon des sources», «Un cœur en hiver», «36 quai des Orfèvres» endossera l’habit du chanteur dans un spectacle musical inédit : « Déjeuner en l’air ».

Des compositions signées Daniel Auteuil

Entouré d’un guitariste et un pianiste, sur des compositions qu’il a spécialement écrites pour mettre en musique plusieurs poèmes, avec les arrangements de Gaëtan Roussel, Daniel Auteuil dévoilera une autre facette de son talent : celle du chanteur. Et pour cause, avant d’embrasser une carrière au cinéma et de décrocher, en 1987, le César du meilleur acteur pour « Jean de Florette » et « Manon des sources », il a hésité un temps à se tourner vers la musique. Fils de chanteurs d’Opéra, il baigne dans cet univers dès l’enfance, campe le fils de Madame Butterfly à 4 ans et joue dans des comédies musicales à ses débuts, telles que «Godspell» ou «Charlie Brown» comme il l'expliquait déjà au JDD en 2019. Mais c’est le cinéma qui le révèle avec à la clef deux Césars en 1987 et en 2000, un prix d’interprétation à Cannes, en 1996, pour son rôle dans « Le Huitième jour » et une foule de nominations. La dernière en date remonte à 2020. Son rôle dans «La belle époque», de Nicolas Bedos lui vaut une nomination pour le César du meilleur acteur. A 71 ans, c’est un nouveau rôle pourtant que Daniel Auteuil a envie d’endosser.

Un album pour la rentrée

Outre ses deux dates aux Francofolies, le comédien sortira à la rentrée son premier album, « Si vous m’aviez connu ». Un disque, lui aussi élaboré avec Gaëtan Roussel, dont le premier clip a été dévoilé mercredi dernier. Daniel Auteuil y partage l’écran avec Fanny Ardant et entraîne le public dans le souvenir de jeunes années. Un nouveau défi musical conçu « comme un jeu dans le secret de ma chambre » explique Daniel Auteuil dans un communiqué « et puis parce qu’on a le cœur trop plein, une envie de partage. Alors comme c’est mon métier, je suis passé de ma chambre à la scène. Et sur une envie, une certitude, je suis passé de la scène à cet album ».

Il sortira le 17 septembre prochain.