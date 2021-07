Claudia Schiffer : «Helmut Newton était toujours à la recherche du nu parfait et souvent en talons»

Elle a été l'une de ses muses. Le mannequin allemand Claudia Schiffer revient sur sa collaboration avec le célèbre photographe Helmut Newton, disparu en 2004, et qui fait l'objet du documentaire, «Helmut Newton : l'effronté», au cinéma dès ce mercredi 14 juillet.

Et elle n'est pas la seule à se laisser aller à quelques confidences dans ce long-métrage réalisé par Gero von Boehm. Isabella Rossellini, Charlotte Rampling, Grace Jones, Najda Auermann ou encore Silvia Gobbel ont également accepté de témoigner face caméra, et de revenir sur cet homme et photographe d'origine juive, rescapé de l'Allemagne nazie, qui ne craignait pas la censure et se moquait du politiquement correct. Claudia Schiffer se souvient quant à elle d'un homme «incroyable».

Comment pourriez-vous décrire le style d'Helmut Newton ?

Le travail d'Helmut Newton est iconique, emblématique. Vous pouvez encadrer n'importe laquelle de ses photos et il n'y a aucun sentiment de gêne car elles sont élégantes et uniques. Aux côtés de Richard Avedon et Irving Penn, Newton est connu pour son sens extrême de la beauté. Ses images sont vivantes, électriques et empreintes de drame. J'admire particulièrement le travail de son livre «Sex and Landscapes», dans lequel des modèles sculpturaux posent dans des environnements urbains, souvent dans des vêtements incongrus, en riant follement - en bijoux, en robes de cocktail, en fourrures, sur des chantiers, dans des gares. Ses séances photos avec Grace Coddington (ancienne directrice artistique de l'édition américaine du magazine «Vogue») étaient étonnantes, notamment la série des piscines dans laquelle Grace apparaît elle-même.

© Foto Helmut Newton, Helmut Newton Estate Courtesy Helmut Newton Foundation

Quel est votre plus beau souvenir avec lui ?

C'était en 1987 et je venais d'arriver à Paris. Mon agent m'a dit qu'il y avait un photographe extraordinaire, Helmut Newton, qui avait vu mes photos et qui souhaitait que je vienne pour un shooting. Je connaissais son travail grâce à des magazines comme «Vogue Paris» et «Nova». 1987 était aussi l'année de son exposition de portraits à Bonn. J'avais décidé que je ne voulais pas poser nue, même si Newton était toujours à la recherche du nu parfait et souvent en talons. J'étais très timide et j'avais tout juste 17 ans, mais Helmut et sa femme June (qui est malheureusement décédée cette année) étaient si accueillants, gentils et bienveillants. Bien que les photos soient extrêmement sexuelles, je ne me suis jamais sentie mal à l'aise. Ce fut toujours une véritable collaboration avec Newton. Je suis parti en pensant : «Cet homme est incroyable».

Vous aviez donc 17 ans quand vous l’avez croisé pour la première fois. Appréhendiez-vous cette rencontre ?

C'était un honneur de travailler pour Helmut. Il a été l'un des premiers photographes à former une «équipe» de modèles avec lesquels il travaillait régulièrement. Je l'ai tout de suite compris car il était très allemand, teutonique, organisé, calme et posé. Il respirait également la confiance. Vous vous sentiez en sécurité et à l'aise. Il était perfectionniste. Chaque photo pouvait prendre plus de temps qu’avec d'autres photographes, car chaque détail était méticuleusement pensé. Il laissait son esprit divagué pour des improvisations spontanées. Il avait beaucoup de goût, s'y connaissait en mode, en art et en de nombreux autres sujets, et ses opinions étaient toujours très éclairées.

Selon vous, Helmon Newton pourrait-il travailler de la même manière aujourd’hui, à l’ère du mouvement #MeToo ?

Le personnage d'Helmut était très différent de sa photographie. On pourrait imaginer quelqu'un de dragueur, voire de sexuel, mais je l'ai toujours trouvé extrêmement élégant, plein d'esprit et gracieux.