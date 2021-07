«Fast & Furious 9», «Désigné coupable», «Frères d'arme» : ces 3 films à voir ce mercredi 14 juillet

Le nouveau volet de la saga «Fast & Furious», le drame «Désigné coupable» avec Jodie Foster et Tahar Rahim, et un face-à-face violent entre deux hommes dans «Frères d'arme»... Voici trois longs-métrages à découvrir au cinéma dès ce mercredi 14 juillet (et des bonus).

«Fast & Furious 9», de Justin Lin

Le niveau monte encore d’un cran avec ce nouveau volet de la franchise et ses voitures volantes, ses véhicules aimantés et ses avions qui sillonnent les routes et les airs, entre deux immeubles prêts à s’effondrer. Dans ce neuvième volet de la saga à succès, Dom Toretto (Vin Diesel) mène une vie tranquille avec Letty (Michelle Rodriguez) et leur fils Brian. Le repos du guerrier ne sera que de courte durée puisqu’il se voit contraint de réunir son équipe pour affronter un ennemi de taille : Jakob, son frère qui a toujours été dans l’ombre. Vin Diesel a récemment révélé qu’il ne serait pas contre l’idée de jouer dans une adaptation du film en comédie musicale.

«Désigné coupable», de Kevin Macdonald

Après avoir joué dans les séries «The Eddy» et «Le Serpent», Tahar Rahim revient au cinéma dans ce long-métrage inspiré d’une histoire vraie, celle d’un Mauritanien qui a été livré aux Etats-Unis après les attentats du 11-Septembre. Considéré comme un terroriste, Mohamedou Ould Slahi s'est vu pendant quatorze ans refuser tout procès qui aurait pu l’innocenter. «J'ai dû physiquement me transformer, perdre énormément de kilos en très peu de temps (...) ce qui m'a mis dans un état émotionnel très particulier», explique l’acteur révélé dans «Le Prophète» il y a douze ans.

Après «L’aigle de la neuvième légion», le comédien retrouve le réalisateur écossais Kevin Macdonald, auteur également du «Dernier roi d’Ecosse». Un film qui revient sur les conditions de séquestration et reste d’une actualité brûlante, Guantanamo détenant toujours 40 prisonniers, alors que l’ancien président américain, Barack Obama, avait prévu sa fermeture en 2009. Tahar Rahim signe une performance magistrale face à une excellente Jodie Foster qui joue son avocate (Golden Globe du meilleur second rôle féminin). Avec aussi Benedict Cumberbatch, Shailene Woodley et Zachary Levi.

«Frères d’arme», de Sylvain Labrosse

Deux frères originaires des Balkans liés par le sang, mais également par un terrible secret qu’il garde enfoui en eux depuis l’enfance. Ce même secret qui les a obligés à quitter leur pays natal pour rejoindre la France. C’est donc à Brest que Emilijan a trouvé refuge avec son jeune frère Stanko. Le premier s'épanouit grâce à un travail dans la zone portuaire de la ville, mais aussi à l’amour. Le second, en revanche, peine à trouver ses marques et ne rêve que d’une chose : rentrer «chez lui» avec les siens. Les liens vont se distendre quand Emilijan annonce à Stanko qu’il ne souhaite pas repartir et quitter celle qu’il aime.

Le réalisateur Sylvain Labrosse, qui s’est inspiré d’une histoire vraie, explique dans les notes de production qu’Emilijan est «une sorte de Hamlet», qui «trouve dans l’amour une forme de rédemption et le seul espoir de salut». Pour interpréter ces deux frères au destin tragique, il a fait appel à Vincent Rottiers et Kévin Azaïs, également demi-frères dans la vie.

A voir aussi au cinéma cette semaine le documentaire «Helmut Newton : l'effronté», le film choc «Titane» avec Vincent Lindon et en lice pour la Palme d'or au 74e Festival de Cannes, ainsi que «Bergman Island», lui aussi présenté sur la Croisette.