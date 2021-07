Le festival de Ramatuelle donne rendez-vous aux artistes et au public du 27 juillet au 11 août

Rare festival à avoir maintenu son édition l’année dernière, le festival de Ramatuelle est de retour, cet été, du 27 juillet au 11 août. Il accueillera dans son amphithéâtre en plein air, situé à deux pas de Saint-Tropez, Gad Elmaleh, Philippe Catherine, Benjamin Biolay, Fabrice Luchini, Patrick Chesnais ou encore Alain Souchon.

Après une année culturelle marquée par les fermetures des théâtres, plus que jamais les artistes s’y bousculent, comme toujours, toutes disciplines confondues. Humour, théâtre, musique classique, variété, tous les genres y sont représentés. « C’est d’ailleurs la spécificité du festival et ça fait trente-six ans que ça dure », souligne Jacqueline Franjou, sa présidente depuis 1985, date à laquelle elle a lancé avec Jean-Claude Brialy, la première édition de ce rendez-vous hommage à Gérard Philipe. Depuis, chaque été, le festival et son amphithéâtre de 1.200 places bâti au milieu des champs d’oliviers, célèbrent l’art vivant, entourés de ses meilleurs représentants.

Des artistes impatients

Et cette année, ils trépignent et n’attendent qu’une chose : retrouver la scène et le public. « Beaucoup d’artistes nous ont contactés parce qu’ils avaient envie de jouer », note Jacqueline Franjou. « Fabrice Luchini m’a téléphoné en me disant "je veux venir" », explique, de son côté, Michel Boujenah, directeur artistique du festival depuis 2007 qui promet « une belle édition, joyeuse, festive et drôle ».

« C’est une programmation qui dit : "Venez dans mes bras" », poursuit-il. « Elle est conçue comme des retrouvailles amoureuses. Car au fond, tout ça, c’est une histoire d’amour. On ne fait pas ce métier pour une autre raison que celle-là. Regardez tout ce que les artistes ont fait sur les réseaux, pendant le Covid. Ils l’ont fait parce que c’était fondamental pour eux, pour les gens. On a tous besoin de se raconter des histoires. C’est ça qui nous fait rêver, avancer. Le spectacle vivant est indispensable », s’enthousiasme Michel Boujenah.

Une programmation cinq étoiles

Créations, reprises de spectacles interrompus à cause du Covid, pièces à succès, concerts événement… Michel Boujenah et Jacqueline Franjou proposent une programmation cinq étoiles. Gad Elmaleh y célèbrera ses retrouvailles avec le public et dévoilera son tout nouveau spectacle « D’ailleurs », repoussé à plusieurs reprises en raison de la crise sanitaire. Philippe Catherine et son univers fantasque s’inviteront sur scène. Benjamin Biolay y interprètera son neuvième album «Grand prix», et Alain Souchon y fera résonner son dernier opus, « Ames fifties ».

Côté théâtre, Fabrice Luchini y partagera son amour des grands textes et de la langue avec « Des écrivains parlent d’argent ». Benoit Solès y présentera sa nouvelle pièce « La maison du loup », après le succès et les quatre Molière de sa précédente création, « La machine de Turing ». Patrick Chesnais, Estelle Lefébure et Philippe Lellouche reprendront « L’invitation », comédie loufoque. Eric Métayer campera trente-deux personnages dans « Un monde fou », spectacle-performance, qui lui a valu le Molière du seul en scène en 2008. L'excellente Myriam Boyer reprendra « Louise au parapluie ».

Au total, douze spectacles se succèderont, précédés comme chaque année des Nuits classiques. Dès le 27 juillet, ces trois soirées consacrées à la musique classique donneront le coup d’envoi de cette 37e édition avec notamment Julie Depardieu, qui, accompagnée de la flutiste Juliette Hurel et la pianiste Hélène Couvert, viendra raconter l’histoire de Misia Sert, pianiste, mécène et égérie des peintres Bonnard, Toulouse Lautrec, Renoir. Mais surtout de musiciens qu’elle a inspirés tels que Fauré Stravinsky, Ravel, Debussy, Satie. « Un personnage incontournable de l’histoire de la musique en France », s’enthousiasme Michel Boujenah qui salue la diversité du festival. « Tout doit être possible sur scène. Créer des chapelles n’est pas bien. Ramatuelle, c’est à la fois exigeant et populaire », explique-t-il. «Et c’est surtout un lieu magique », insiste l’humoriste tombé dans cette aventure il y a quatorze ans. « A l'origine, j'ai dit je viens pour un an», se rappelle le comédien, «et ça fait quatorze ans que ça dure».

Un festival qui consacrera également avec les villes de Saint-Tropez et de Ramatuelle, deux expositions hommage à Juliette Gréco. Quatre-vingts panneaux, mettant en scène des photographies, des affiches et des articles de presse, retraceront du 1er août au 15 septmebre, la vie de cette artiste hors pair ayant vécu ses dernières années à Ramatuelle.

Le pass sanitaire obligatoire mais la possibilité de se faire tester sur place

Un lieu magique qui, comme tous les festivals et lieux de culture, demandera aux spectateurs de présenter un pass sanitaire. «Tout a été mis en place pour accueillir le public et les artistes dans les meilleures conditions», souligne Jacqueline Franjou. Le festival donnera ainsi la possibilité de se faire tester sur place. « Si les spectateurs n’ont pas été vaccinés, qu’ils n’ont pas de test PCR, on va installer une tente où seront proposés des tests antigéniques. Ils auront la réponse en cinq, dix minutes et pourront rentrer », poursuit Jacqueline Franjou.

Comme l'été dernier, « toutes les équipes sont testées, toutes les mesures sont prises. Le théâtre est désinfecté. Je suis très attentive à ça », insiste Jacqueline Franjou, dont les mesures ont déjà fait leurs preuves l'an passé. «Il n'est pas question qu'il y ait un cluster», conclut celle qui n’aspire qu’à une chose : permettre aux gens de s’évader et voir rayonner à nouveau l’activité culturelle partout. Une reprise de la vie artistique à laquelle contribue avec panache et dans un écrin de charme le festival Ramatuelle.