«Un héros» : Le retour magistral de l'Iranien Asghar Farhadi

Il frappe fort avec «Un héros» en lice pour la Palme d’or. Le célèbre réalisateur iranien Asghar Farhadi («Le passé», «Eveybody knows», «Le client») signe son grand retour sur la Croisette avec cette chronique sociétale et familiale qui a enthousiasmé les festivaliers.

C'est ce qu'on appelle «avoir le sens du récit». Un prisonnier coupable d'une dette non-acquittée tente, lors d'une permission de deux jours, de conclure un accord et convaincre son créancier de retirer sa plainte. Et par là même, obtenir sa liberté.

Après un concours de circonstances qui l'amènera à restituer un sac à main empli de pièces d'or perdu par sa propriétaire, il est considéré par tous comme un homme de valeurs, animé par la bienveillance et le devoir. Or, la suite des événements auxquels seront mêlés sa famille (son jeune fils bègue, sa sœur et son beau-frère, sa prétendante...) prendront progressivement une tournure très inattendue.

Des «héros» attachants, mais jamais caricaturaux

Quel talent d'écriture, de montage, de mise en scène et surtout, de description psychologique des personnages, tous très attachants, et jamais caricaturaux. Tisser puis démêler l'intrigue au rythme d'un suspense qui ne vous mène jamais où vous le pensez : le cinéaste iranien tient parfaitement la trame de son récit sans jamais perdre le spectateur en route.

Mieux, il bouscule les idées reçues et met les femmes à l'honneur, tout comme la dignité, la fierté et l'abnégation au cœur d'une histoire romanesque et burlesque à la fois, presque tragi-comique (avec en filigrane, une dénonciation de la manipulation des réseaux sociaux et de leur pouvoir toxique).

Résister subtilement. Intelligemment. Oui, Asghar Farhadi, à la manière d'un Costa-Gavras épris de sensibilité persane, aborde avec une subtilité admirable la question de la résistance intérieure face aux arrangements minables, fruit d'un système corrompu et oppressif. Un film fort et qui jamais ne vous lâche. Sortie au cinéma prévue le 22 décembre prochain.