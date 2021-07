Direct - Festival de Cannes : Sharon Stone séduit avec sa robe à fleurs

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival de Cannes signe son grand retour cette année avec une 74e édition qui se tient jusqu'au samedi 17 juillet. Films en compétition, tapis rouge et confidences de stars en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNEWS.

10h00

L'actrice américaine Sharon Stone a séduit les festivaliers et les photographes. Elle portait mercredi une sublime robe bleue à fleurs à l'occasion de la montée des marches pour le film «The story of my life».

Quand les marches prolongentles podiums de la fashion week...



Déjà-Vu #Cannes2021 pic.twitter.com/hgVk3to8Pf — CANAL+ Cinéma (@CanalplusCinema) July 14, 2021

09h15

Le jury de la semaine de la critique qui est l'une des sections parallèles du festival de Cannes et était présidé par le cinéaste roumain Cristian Mungiu, Palme d'or en 2007 pour «4 mois, 3 semaines, 2 jours», a récompensé mercredi «Feathers» d'Omar El Zohairi, un premier film égyptien. Ce long-métrage a reçu le Grand prix.

09h00

Le Festival et la ville de Cannes n'ont pas oublié le traditionnel feu d'artifice pour cette journée nationale.

Pendant la montée des marches pour les "Olympiades", le film de Jacques Audiard , la baie de Cannes s’illumine , en ce 14 juillet , pour un feu d’artifices exceptionnel , sur le thème du tapis rouge !



Merci Cannes !



⁦@davidlisnard⁩ pic.twitter.com/ekzmUAYK9Z — Pierre Lescure (@pierrelescure) July 14, 2021

Le président de l'événement Pierre Lescure a immortalisé ce moment.