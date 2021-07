Direct - Festival de Cannes : Tilda Swinton et l'équipe de «Memoria» ont débarqué sur la Croisette

Annulé en 2020 en raison de la crise sanitaire, le Festival de Cannes signe son grand retour cette année avec une 74e édition qui se tient jusqu'au samedi 17 juillet. Films en compétition, tapis rouge et confidences de stars en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNEWS.

Le film «France» de Bruno Dumont, avec notamment Léa Seydoux qui sera absente pour cause de Covid-19, entre en compétition ce soir.

Après sa venue pour présenter le film en compétition de Wes Anderson, «The French Dispatch», l'actrice Tilda Swinton revient ce jeudi pour «Memoria» du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul, Palme d'Or en 2010.

Surprise!



Dear 3 Days in Cannes, tomorrow Friday 16th of July at 3.30 pm at the Olympia Cinema, 5 rue d’Antibes, the Sparks will present Sparks Brothers, the exceptional documentary by Edgar Wright about them. Access upon presentation of your badge. pic.twitter.com/rLW284IrOh

— Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 15, 2021