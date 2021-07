Positive au Covid-19, Léa Seydoux annule sa venue sur la Croisette

Elle était l’une des stars les plus attendues de la 74e édition du Festival de Cannes. Testée positive au Covid-19 mais vaccinée et asymptomatique, l'actrice française Léa Seydoux a finalement déclaré forfait mercredi et ne se rendra pas sur la Croisette.

Celle qui avait remporté en 2013 la Palme d’or avec Adèle Exarchopoulos pour «La vie d’Adèle» d’Abdellatif Kechiche avait manqué mardi la première mondiale de «The French Dispatch» de Wes Anderson, et attendait le verdict des médecins. «Malheureusement, je dois rester en quarantaine à Paris. (…) Il est dans l'intérêt de tout le monde que je reste prudente et que je participe à assurer la sûreté et la santé de tous. (…) De loin et en pensée, je suis avec vous de tout mon cœur», a-t-elle finalement expliqué lors d'une interview accordée à Variety.

Outre «The French Dispatch», l’actrice de 36 ans est à l’affiche cette année de trois autres films à Cannes : «L’histoire de ma femme» d’Ildiko Enyedi, «France» de Bruno Dumont, dans lequel elle tient le rôle principal, et «Tromperie» d’Arnaud Desplechin.

En raison de la crise sanitaire, ce grand rendez-vous du 7e art applique un protocole strict. Le port du masque est obligatoire dans toute l’enceinte du Palais des Festivals, mais un pass sanitaire, un certificat de vaccination ou un test négatif de moins de 48 heures sont également réclamés pour accéder à l’événement. Un dispositif de test rapide et gratuit a été mis en place sur les lieux.