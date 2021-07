«Red Rocket» : le portrait en demi-teinte d'une star déchue du porno

«Red Rocket» de Sean Baker est en lice cette année pour la Palme d’or dans le cadre du 74e Festival de Cannes. Présenté mercredi après-midi, ce long-métrage avait de quoi séduire. Et pourtant…

Dans l'Amérique profonde, modeste et périphérique de Texas city, un acteur de films «pour adultes», véritable star de l'industrie du X, revient de Los Angeles et demande - voire supplie - l'asile auprès du misérable foyer de son ex-épouse délaissée depuis de longues années et de sa belle-mère un peu à la dérive.

Décidé à trouver un job sérieux et subvenir aux besoins des siens, Mikey (Simon Rex, plein de fougue) n'aura d'autres choix, après une série de refus (pas facile la vie de hardeur hors-milieu) de vendre de l'herbe produite par les voisins et de céder au système D. Chassez le naturel...

Quand il fait la connaissance d'une pétillante ingénue vendeuse de donuts, à peine majeure - et qui n'a pas froid aux yeux -, Mikey imagine de nouveaux plans, pas forcément des plus sains, ni des plus honnêtes. Et ni avec son pote de voisin, ni avec sa famille de cœur, ni avec sa Lolita texane bercée d'illusions. Personne ne sera vraiment épargné.

Avouons-le, on avait bien envie de l'accompagner cet anti-héros insupportable et charismatique à la fois, qui prenait soudain des airs de bon Samaritain en rase campagne auprès des misérables et des laissés-pour-compte.

Hélas, non seulement le cinéaste se laisse dépassé par la nature instinctive, égoïste et primaire du personnage qu'il voudrait défendre mais il l'enfonce de plus belle avec un cynisme décomplexé qui, dans la dernière partie du film (bien trop longue), annule toute once de sympathie ou de connivences affectives qu'on pouvait lui porter jusqu'alors ; au-delà de toute morale, qui plus est.

Dommage. L'interprétation des comédiens principaux et secondaires étant plutôt juste et sincère, le point de départ cocasse et la fable moralisatrice heureusement dissipée : on aurait préféré être autrement surpris, bluffé, conquis. À croire que les étiquettes qu'on colle aux personnages archétypes sont difficilement effaçables, même par un cinéaste indépendant et sans complexe.