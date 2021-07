Direct - Festival de Cannes : J-1 avant la Palme d'or

Depuis près de deux semaines, le Festival de Cannes bat son plein sur la Croisette. Une 74e édition qui résiste à la crise sanitaire et s’achèvera ce samedi 17 juillet. Films en compétition, tapis rouge et confidences de stars en direct... Retrouvez les dernières infos de la Croisette sur le site de CNEWS.

09h00

C’est la dernière ligne droite avant l’annonce du palmarès samedi soir par le jury présidé par Spike Lee lors de la cérémonie de clôture présentée par Doria Tillier et diffusée en clair, en direct et en exclusivité sur Canal+. Au programme de ce vendredi : «Nitram» de Justin Kurzel et «Les intranquilles» de Joachim Lafosse, tous deux en compétition.

Vendredi 16 Juillet – J11



Au programme dans les salles de #Cannes2021 aujourd’hui !

https://t.co/UeLHpVMuZw



----



D11 #Cannes2021



Discover the screenings schedule of this day July 16!

https://t.co/HF5UqqNFwn pic.twitter.com/KhEx10NRao — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) July 16, 2021

08h30

Alors que le musée des Oscars de Los Angeles devrait ouvrir ses portes dans deux mois, un autre établissement culturel, le Musée international du cinéma, verra le jour à Cannes en 2028.

«Notre ambition est d'avoir un Beaubourg ou un Guggenheim du cinéma», a déclaré à la presse jeudi le maire David Lisnard (LR, droite), après la signature d'une convention tripartite avec la Cinémathèque française et le Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC).

Ce lieu se trouvera à quinze minutes de marche du Palais des Festivals et pourra accueillir jusqu’à 400.000 visiteurs par an.