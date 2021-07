Indiana Jones 5 : l'acteur espagnol Antonio Banderas rejoint le casting du film

Une affiche de rêve. L'acteur et réalisateur espagnol Antonio Banderas rejoint le casting du prochain «Indiana Jones 5» actuellement en cours de tournage. Pour ce nouveau volet des aventures du plus célèbre archéologue, il partagera l'écran avec Harrison Ford, Mads Mikkelsen et Phoebe Waller-Bridge.

Le film, qui doit sortir en juillet 2022, pour fêter les 80 ans de Harrison Ford, est actuellement en tournage.

Fin juin, l'acteur Harrison Ford, qui a fêté ses 79 printemps le 13 juillet dernier, s'est blessé à l'épaule en tournant une scène. Une nouvelle mésaventure pour ce cinquième volet, qui depuis 2016, date à laquelle il a été annoncé, a multiplié les retards.

Car avant cela, c'est l'écriture du scénario qui a connu diverses péripéties. Si bien que le film a pris tant de retard que Steven Spielberg, aux commandes des quatre précédents volets, a abandonné le projet pour le confier à James Mangold, le réalisateur de «Le Mans 66».